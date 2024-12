Cupa României la fotbal

VÂLCEA PIERDE LA ALBA IULIA: 1-3

BEZA L-A ACUZAT PE PELICI DE COMPORTAMENT GOLĂNESC

Să fi fost minutul 55 când, după a nu știu câta minge jucată incorect de Neicu, unul dintre oficialii vâlceni a exclamat: „Mă duc să sting nocturna!”. Vorbe aruncate la cald și la necaz, dar care exprimă cum nu se poate mai bine desfășurarea ostilităților de pe stadionul Cetate din Alba Iulia.

Spre 2.000 de spectatori l-au aplaudat generos pe Nicolae Stanciu, care a dat lovitura simbolică de începere a partidei, apoi s-au aruncat împreună cu jucătorii gazdă peste apărarea SCM-ului. Miza era mare pentru localnici, victoria însemna calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Au beneficiat de jocul extraordinar al numitului Darius Indrei, extremă stângă pusă pe șotii indecente cu apărarea vâlceană. În minutul 22, Indrei avea deja marcat un gol, o bară transversală și un alt șut scos aproape de pe linia porții. Toate prin aceeași stratagemă, intrare dinspre dreapta în centru, spre 16 metri, după care urma șutul, procedeu la care defensiva SCM a răspuns admirativ și înghițind în sec cu ” Da, domnule, ce bine jucați astăzi!”. Cu apărarea franjurată de urmașul lui Stanciu, după cum îl alintau suporterii, vâlcenii au aruncat mingile pe vârfurile Ivan și Rusu, dar fără succes, mai ales al doilea fiind bine închis. Abia în minutul 42, Ivan a ratat ocazia reală a egalării, însă la ultima fază a reprizei Sălcianu a greșit nepermis, iar Indrei a mai dat un gol.

După pauză, chiar în momentele în care nocturna era în pericol, cum ziceam, Ivan reduce scorul după o gafă a portarului advers, trimițând simplu în poarta goală. Un gol venit din nimic, iar SCM încearcă să speculeze momentul. Ivan, cel mai bun vâlcean ieri, trimite cu capul „peste”, iar în minutul 75 scoate o „liberă”, fază a jocului interpretată cel mai bine de vâlceni, după un episod discutabil care se putea încheia la fel de bine cu penalty pentru oaspeți. Nu s-a dat, din lovitura liberă Neagu, liber la 11 metri, a șutat în blocaj și cam asta a fost. Apoi, Unirea a apelat la contre, iar Indrei și-a desăvârșit opera de transformare a lui Serafim în îngeraș, producând mereu pericol. Golul trei l-a dat din voleu, de la 16 metri, în ciuda plonjonului disperat al lui Găgeatu.

Un 1-3 care ciobește mitul apărării impenetrabile a vâlcenilor și, mai ales, ridică mari semne de întrebare pentru viitorul apropiat, adică cel de primăvară, reamintesc, Unirea Alba Iulia poate fi adversara SCM în barajul de promovare. Un lucru cert: Vâlcea are nevoie de întăriri în pauza competițională.

Au jucat :

SCM – Găgeatu – Pîrvulescu, Dandea, Dandea, Serafim – Neicu, Popescu, Ionescu, Neagu – Rusu, Ivan. Au intrat pe parcurs : Trașcă, Sïrbu.

UNIREA – Roman – Ardei, Vomir, Balaur, Călugăr – Giosu, Giurgiu, Ardeiu – Indrei, Voinea, Pintea.

Declarații după meci:

Eugen Beza (antrenor Vâlcea): „‘Am întâlnit un adversar bun, motivat. Eu zic că noi ne-am prezentat bine, iar diferența s-a făcut la execuții și gafe individuale. Cred că un rezultat de egalitate era mai echitabil. Ne-am clătinat in prima repriză, după prima lor bară, am făcut pasul înapoi , l-am pierdut și pe Ovidiu Popescu, am pierdut astfel mijlocul terenului. Apoi am recuperat, am jucat bine momentele fixe, din păcate venit gafa lui Sălcianu și ne-a dat înapoi din nou, într-un moment în care noi dominam jocul. Am avut apoi ocazie să egalăm, prin Neagu. Nu știu dacă Unirea este o echipă superioară valoric Vâlcii, în anumite compartimente sunt ei mai buni, la altele stăm noi mai bine. Au viteză într-adevăr mai mare pe benzi, dar la baraj lucrurile vor sta altfel. Noi mai avem nevoie de întăriri, să nu uităm că 7-8 jucători au dus greul până acum. Din păcate, sunt dezamăgit de atitudinea lui Alex Pelici. La golul trei al lor, a venit la banca noastră, ne-a făcut semne obscene, ne-a strigat „Mergeți acasă”. Nu știu la ce se așteptau ei, noi am venit să jucăm și să respectăm competiția, până la urmă era o sărbătoare pentru Alba Iulia. Mi se pare surprinzător pentru un antrenor a cărui educație o știu , o cunosc, am fost prieteni, să aibă un asemenea comportament, mai ales contra unui oraș în care este mereu respectat”.

Alexandru Pelici (antrenor Alba Iulia): „Ne-am depășit propriile așteptări și am făcut istorie pentru Alba Iulia. Felicitări băieților, în condițiile în care am jucat fără cinci oameni, care puteau fi oricând titulari. Mă bucur enorm pentru Darius Indrei, are tot ce-i trebuie că să ajungă sus. Mulțumim din suflet publicului, a fost în număr mare alături de noi. Pentru mine, calificarea în sferturi înseamnă enorm, mai ales că sezonul trecut, alături de jumătate de echipă, ne luptam să prindem play-off-ul în Liga 3. Da, a fost o descărcare nervoasă la golul trei, dar nu la adresa băncii vâlcene. Da, m-am manifestat, el(Eugen Beza – n.a.) are dreptate, nu-l contrazic, dar e bine că noi am câștigat. Dacă s-a supărat, sper să-i treacă, îi doresc mult succes în tot ceea ce face, felicitări pentru parcurs și baftă în tot ceea ce urmează pentru Vâlcea”.

Foto – Pagina FB Unirea Alba Iulia