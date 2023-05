Concursul de pictură pentru copii „Râmnicul meu”

Ediția a III-a 2023

Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România adresează sincere mulțumiri partenerilor care au contribuit cu fonduri la organizarea celei de-a treia ediții a Concursului de pictură pentru copii „Râmnicul meu”. Ca de fiecare dată, cel mai generos dintre sponsorii concursului a fost Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, mereu prezentă și implicată în toate activitățile noastre culturale, urmată de Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea, precum și de Asociația Rotarienilor (Clubul Rotary Râmnic).

Vă reamintim că scopul concursului, la care participă în fiecare an atât elevii Liceului de Artă „Victor Giuleanu”, cât și elevi din clasele I- XII ai altor școli din oraș și din localitățile limitrofe, îl constituie descoperirea și promovarea unor tineri talentați, precum și încurajarea lor pentru a deveni următoarea generație de artiști profesioniști sau de buni cunoscători și consumatori de artă.

De asemenea, dorim să promovăm prin intermediul acestei competiții atât creativitatea în rândul tinerilor, cât și o mai bună cunoaștere de către publicul larg a valorilor locale, a monumentelor, a tradițiilor, a performanțelor artistice, a tot ceea ce face din Râmnicu Vâlcea un centru cultural și artistic deosebit de important în zona Olteniei.

În cadrul ediției din acest an, în urma preselecției făcute de un juriu de specialiști din cadrul Filialei Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în concurs au rămas 139 de lucrări cu tema „Arhitecturi de altădată”, încadrate în 5 categorii de vârstă (3 pentru școlile de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea și din localitățile limitrofe, plus 2 pentru elevii Liceului de Artă „Victor Giuleanu”), provenind de la 16 școli vâlcene. La final, juriul a răsplătit eforturile tuturor acordând 45 de premii și mențiuni, constând în sume de bani și diplome, precum și diplome de participare pentru toți profesorii și elevii participanți.

Ținem să menționăm în egală măsură implicarea de care au dat dovadă toate cadrele didactice ce s-au ocupat la nivelul fiecărei școli de coordonarea participanților, precum și ajutorul acordat în organizarea concursului de către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și de Liceul de Arte „Victor Giuleanu”, cărora le oferim mulțumirile noastre pe această cale.

