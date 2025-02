Email the Author

Înțeleg pe deplin frustrarea și nemulțumirea resimțite de locatarii blocurilor din municipiu, confruntați în această lună cu facturi mult mai mari la întreținere, după două majorări importante ale prețului la căldură venite în ultimele patru luni. Îi rog doar să înțeleagă că, din păcate, Primăria Municipiului a fost obligată prin decizie judecătorească să-și însușească (termenul „aprobă” nu se poate aplica aici!) noile tarife la energie termică impuse de CET Govora. Nu este cazul să discut despre temeinicia demersului furnizorului de agent termic din municipiu – cert este că am fost puși, printr-o sentință definitivă și executorie, în fața unui fapt împlinit, cu efecte serioase atât la nivelul cetățenilor, cât și al comunității locale, prin dezechilibrarea bugetului local.

Între timp, acțiunea în instanță a CET Govora și-a urmat cursul: după sentința Tribunalului Vâlcea prin care Municipiul era obligat să soluționeze cererile de majorare din cursul anului 2023, CET Govora a făcut recurs, iar verdictul definitiv al Curții de Apel Pitești din 16.12.2024 a obligat Municipiul Râmnicu Vâlcea să aprobe cererile CET Govora din 2023 și, în consecință, să plătească diferența neîncasată de bani dintre prețul plătit de populație pe ultimul an și jumătate și cel majorat, solicitat de CET Govora.

