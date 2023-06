Comunicat de presă privind începerea proiectului „DOTAREA XAV MEDIA SRL”

XAV MEDIA SRL, identificată prin CUI 30286495, număr de ordine în Registrul Comerţului J38/283/2012, cu sediul în B-dul Dem Radulescu nr. 32, Centrul de Dezvoltare a Serviciilor in Afaceri Nord Oltenia, Mun. Ramnicu Valcea, , cod poștal 240425, județul Vâlcea, România, anunţă începerea implementarii proiectului cu titlul „Dotarea XAV MEDIA SRL”, cod RUE 875, cod SMIS cod SMIS 160073, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectiv Tematic – Promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Societatea implementeaza proiectul in baza Contractului de finantare nr. 874/POC/411/AS din 10.02.2023 incheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea pe piata a societatii XAV MEDIA SRL in domeniul lucrarilor de instalatii electrice, prin realizarea de investitii in activitatea proprie, cresterea competitivitatii, si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

Baza materiala imbunatatita, prin dotari achizitionate; dotari receptionate si puse in functiune. Servicii prestate: consultanta, audit si reprezentare prin responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.

Productivitatea muncii crescuta cu cel putin 15% in anul 3 de sustenabilitate.

Materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public (comunicat de presa privind demararea proiectului, etichete autocolante, afis A3, placa permanenta, comunicat de presa privind finalizarea proiectului).

Durata de implementare a proiectului: 10.02.2023 – 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.006.625,58 lei, valoarea totala eligibila este de 3.224.782,76 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Competitivitate este de 2.418.587,07 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1.

Date contact:

XAV MEDIA SRL

Persoana de contact

Ioan-Sergiu ANDRONIE, Administrator

Telefon: 0744642427

E-mail: sergiu.andronie@xavitel.ro

XAV MEDIA SRL