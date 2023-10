„Am lansat, la începutul acestei săptămâni, invitația la dialog pe marginea proiectului «Siguranța copiilor în mediul online. Acces la social media cu acord parental» și doresc să vă mulțumesc pentru sprijin, gânduri și opinii. Prezența celor peste 400 de persoane astăzi la evenimentul derulat de Organizația Femeilor Liberale împreună cu Comisia de Educație a PNL Vâlcea ne demonstrează cât de importantă este pentru opinia publică dezbaterea propunerii privind siguranța minorilor în mediul online. Tehnologia a devenit o parte nelipsită din viața noastră și a copiilor noștri. Această evoluție a adus cu sine oportunități și beneficii diverse din punct de vedere economic și social, dar și apariția unor noi provocări. Una dintre aceste provocări este faptul că, deși internetul nu a fost gândit pentru a fi utilizat de minori, o mare parte din utilizatorii acestui mediu sunt chiar copiii noștri. Iar, copiii au nevoi și vulnerabilități specifice de care noi, adulții, părinți, specialiști și autorități, trebuie să ținem cont. Care sunt limitele explorării, unde anume se impune să intervenim pentru a proteja minorii de efectele negative ale internetului, granița sensibilă dintre cunoaștere și expunere, toate acestea au devenit întrebări ale căror răspunsuri le-am putea identifica împreună, prin dialog. A fost o dezbatere constructivă și extrem de interesantă unde, în prezența doamnei senator Nicoleta Pauliuc, inițiator al acestui proiect de anvergură și a domnului președinte Cristian Buican colegi, factori de decizie, autorități, părinți, profesori și elevi, și-au exprimat opiniile pentru a identifica echilibrul în această situație, azi, de Ziua Educației. Cu această ocazie, OFL a pornit și o campanie de strângere de semnături în sprijinul acestui proiect, prin care copiii sub 16 ani să aibă acces pe site-urile social media doar cu acordul explicit exprimat de părinți. Tuturor ne pasă și vom face tot posibilul ca noile generații să crească și să se dezvolte armonios pentru că este responsabilitatea noastră să protejăm viitorul!”, a precizat Claudia Banu, senator PNL

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții octombrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.