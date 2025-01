Email the Author

Pe acest subiect, Bogdan Pistol, managerul secției de baschet, ne-a declarat : „În baschet , în principiu, noi aplicăm legea Novak, întrucât nu pot fi mai mult de șase străini pe foaia de joc, adică 50% din cei 12 jucători. Dar, desigur , principiul legii este bun. Discuția apare atunci când introducem obligativitatea pe teren. Pentru că sunt voci care spun că în momentul acela nu mai există o competiție. Adică tu schimbi un jucător străin, un jucător străin cu un jucător român, în mod obligatoriu atunci când faci schimbare de român cu străin pe post. Și atunci, mulți străini, care vin în România, nu înțeleg de ce să fie schimbați în momentul în care joacă foarte bine. Și nu ai cum să ții reglajul ăsta, mai ales la doi români pe teren, este foarte dificil. Din punctul ăsta de vedere, cred că o formulă cu doar 5 străini în lot, repet în lot, nimeni nu poate juca cu 5 străini în permanență pe teren, introduce și competitivitatea și dă șansa jucătorului român să crească. Deci da, sunt de acord cu principiul legii. Cred că poate fi chiar mărit numărul de jucători români obligatoriu pe teren. Dar cu acest amendament că trebuie să rămână și criteriul competiției în interiorul lotului, astfel încât să fie implicare maximă pentru toți jucătorii. Așadar, în acest sezon, nu cred că vom vedea doi jucători români în permanență pe teren. Nu cred, pentru că Federația Română de Basket a înțeles legea, așa cum au înțeles-o foarte mulți. Sigur că la handbal au în alte sporturi au existat și momente în care au fost doar 2 jucători străini sau 2 jucătoare străine într-un lot în anumite momente. Dar la baschet asta nu s-a întâmplat niciodată, deci, practic, acel ”pot fi utilizați”, a fost respectat la baschet. Nu există riscul amenzilor de 30,000 lei, în acest moment, dacă ar exista, atunci DJTS Vâlcea ne-ar comunica. Probabil că ministrul Agenței Naționale pentru Sportul, Bogdan Matei, va face o comunicare în acest sens și va explica că paragraful este destul de clar. Jucători care <<pot fi >> pe teren și nimic altceva”.

Altfel, după cum am anunțat, vâlcenii l-au adus pe americanul Ta’lon Cooper, poziția conducător de joc. Cooper vine din campionatul Poloniei, unde a evoluat anul trecut la echipa Spojnia Stargard.

