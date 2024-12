AVENTURA EUROPEANĂ S-A ÎNCHEIAT:

ROMÂNIA – POLONIA 24 – 29

Declarații Florentin Pera, Rebeca Necula și Sorina Grozav.

Rebeca Necula (conducător joc) – „Ne pare rău pentru meciul de astăzi, ne-am dorit un rezultat, dar nu a fost să fie. E adevărat că am avut trei goluri avantaj în prima repriză, dar apoi ….Acum, la cald, chiar nu știu ce s-a întâmplat, sunt foarte supărată, nici un pot să gândesc foarte clar. La pauză, am încercat să găsim soluții, atât apărare, cât și atac, dar nu prea ne-au ieșit. Am crezut și spre final, am muncit , dar, repet, astăzi, nu a fost să fie. Totuși, eu cred că acest turneu înseamnă un început pentru echipa națională, vrem să fim mai sus, să ne batem cu cele mai bune echipe. Acum ne trebuie un pic de pauză, să ne odihnim, apoi ne întoarcem la club, la treabă, trebuie să muncim în continuare„.

Sorina Grozav (inter stânga) – „Îmi pare rău că nu am putut să aducem victoria astăzi, dar pe total, eu zic că am făcut un turneu bun, care ne dă speranțe pentru viitor. Astăzi însă nu prea a mers nimic, an fost grăbite, poate și oboseala și-a spus cuvântul. Nu am avut răbdare să ducem atacurile lungi și să avem finalizare bună, iar ele au venit peste noi. Cred, totuși, că plecăm cu fruntea sus, zic că avem o generație frumoasă. Și mai sper să jucăm toate mai multe minute la club, pentru că merităm. Vreau să le mulțumesc suporterilor pentru că au fost alături de noi, asta ne motivează și ne face să trecem mai ușor peste înfrângere„.

Florentin Pera (antrenor principal) – „Eu consider că echipa națională a României s-a autodepășit într-o mare parte a acestui Campionat European. Am avut jocuri foarte bune în grupă și am obținut o victorie extraordinară împotriva Suediei, poate cea mai importantă victorie a echipei naționale în ultimii șase ani. Din păcate, în ultimele două jocuri, cele cu Ungaria și Polonia, nu am reușit să mai fim la același nivel. Chiar dacă am avut 20 de minute bune cu Ungaria și astăzi 30 de minute, nu am putut ține ritmul. Am încercat să găsim cât mai multe soluții pentru a câștiga acest ultim joc. Ne-am dorit enorm de mult, atât pentru suporterii care ne-au încurajat la Debrecen, cât și pentru toți cei de acasă care ne-au susținut pe tot parcursul Campionatului European. Ne-am dorit foarte mult să încheiem cu o victorie. Cred că am fi meritat acest lucru după prestația din acest Campionat European. Chiar dacă am plecat cu șanse foarte mici la acest turneu final, am realizat obiectivul propus, dar bineînțeles că întotdeauna îți dorești mai mult și noi ne-am dorit să încheiem cu o victorie astăzi. Astăzi, cred că Polonia ne-a fost superioară în repriza a doua. Am încercat două sisteme de apărare, am încercat și 6-0, am încercat și 5-1, dar din păcate nu am reușit să întoarcem rezultatul. Ne pare rău, dar eu cred că echipa națională a României a luptat și a avut atitudine în foarte multe momente din acest turneu final, s-a autodepășit. Sigur că suntem dezamăgiți că nu am reușit să obținem un rezultat mai bun. Când Polonia a atacat cu șapte jucători, acolo au reușit să întoarcă meciul? Nu știu dacă acela a fost momentul decisiv. Cred că și noi am avut anumite situații bune. Am ratat din nou două aruncări de la șapte metri și am avut câteva alte situații bune. Am încercat să ne organizăm mai bine în apărare, dar nu am mai fost la fel de compacti, iar în repriza a doua nu am mai avut aceeași agresivitate. Am lăsat destule spații. Sigur că am și riscat, dar poate dacă am fi marcat un gol sau două, am fi putut obține mai mult. Nu a fost să fie, ne pare rău. Eu cred că fetele s-au autodepășit și au dat tot ce au avut mai bun. Nu am reușit să revenim încă o dată, dar sunt mândru de ele. Da, cred că primele cinci jocuri ale echipei naționale a României, cât timp am avut resurse fizice, am arătat foarte bine. Am arătat foarte bine în meciurile din grupă, inclusiv în meciul împotriva campioanei mondiale Franța și în cel cu Suedia. Din păcate, de la meciul cu Ungaria nu am mai avut aceeași prospețime fizică. Am reușit doar 20-30 de minute cu ritm susținut, iar pe fondul oboselii, au apărut și anumite greșeli, care sunt, poate, normale într-o astfel de competiție. Îmi pare rău că nu am încheiat cu un joc mai reușit. Le-am încurajat și le-am felicitat pentru că au luptat cu tot ce au avut mai bun în acest Campionat European. Cum bine știți, când am plecat la acest turneu, nimeni nu ne dădea vreo șansă să ieșim din grupe. Mai mult, se spunea că vom pierde toate meciurile la 10 goluri. Nu a fost așa, exceptând meciul cu Ungaria, în care Ungaria a fost și este una dintre cele mai puternice echipe ale momentului. În rest, nu am pierdut niciun meci la mai mult de 5 goluri. Am obținut 3 victorii, am fost aproape de Muntenegru și am făcut jocuri foarte bune în acest Campionat European. Păcat că nu am reușit să stăm fizic până la final și să obținem o victorie. Astăzi, cred că am fi meritat o victorie, având în vedere parcursul nostru. Proiectul continuă. Sigur, mai sunt jucătoare care au fost accidentate și din această cauză nu au fost convocate. Mai avem câteva jucătoare tinere care pot să aducă un plus echipei naționale a României. Suntem la început de drum. Așa cum am spus la începutul Campionatului European, am realizat obiectivul nostru și ne-am dorit să atingem nivelul de performanță pe care ni l-am propus. Această echipă trebuie să crească. Este nevoie de timp și răbdare. Aceste fete au nevoie de experiență. Eu cred că acest Campionat European a fost foarte bun pentru echipa noastră. Am avut multe jocuri bune și, așa cum bine știți, obiectivul principal al nostru a fost calificarea la Jocurile Olimpice din 2028. Ne dorim ca această echipă să crească, să performeze și să ne reprezinte cu succes, iar de la an la an să urcăm cât mai mult. Vreau să le mulțumesc suporterilor Apreciem efortul lor și susținerea necondiționată a tuturor celor care au venit să susțină echipa națională a României. Au fost extrem de importanți pentru noi, au fost al 8-lea jucător. În acest Campionat European, au fost momente în care publicul și toți susținătorii noștri au reprezentat cu adevărat spiritul de luptă al echipei. Le mulțumesc pentru asta, atât personal, cât și în numele echipei. Da, am pierdut o jucătoare extrem de importantă astăzi din cauza celor trei eliminări., pe Lorena. Îmi pare rău, a fost o pierdere semnificativă pentru echipă. Și Stefania Stoica, ieri în meciul cu Ungaria, a avut o problemă medicală și nu a fost la capacitate maximă. Ne-am fi dorit să avem toate jucătoarele astăzi la nivel maxim, inclusiv Lorena până la final și Stefania să fie 100% din punct de vedere fizic, dar, totuși, ați văzut că echipa a luptat până în ultima secundă și a încercat să revină, chiar și în condițiile în care eram conduse„.