«Analele Râmnicului» o lansare care a adus și vestea unui nou sediu pentru elita vâlceană

Lansarea numărul 2 al lucrării „Analele Râmnicului”, ediție apărută sub egida Forumului Cultural al Râmnicului cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost un bun prilej pentru primarul Mircia Gutău să dea o veste bună intelectualilor membri ai acestei structuri, dar nu numai lor: pe lângă prelungirea utilizării gratuite de către FCR a spațiului aflat în imediata apropiere a Bisericii Sfânta Paraschiva, edilul-șef i-a anunțat pe cei prezenți, chiar în deschiderea manifestării, că Municipalitatea intenționează să amenajeze un spațiu dedicat elitelor locale în cadrul Casei Sindicatelor din bulevardul Tudor Vladimirescu, în care aceștia să se poată întâlni, să poată discuta și să pregătească viitoarele proiecte culturale dedicate Râmnicului. Tot o veste bună a dat și viceprimarul Eusebiu Vețeleanu în încheierea lucrărilor, afirmând că Primăria analizează serios propunerea de alocare a unui spațiu public, cât mai vizibil, pentru ridicarea unui monument dedicat producției de apă grea de la Râmnicu Vâlcea, o premieră tehnică de excepție ce se poate constitui chiar într-un brand al municipiului. În cadrul reuniunii de joi din Sala de Consiliu a Primăriei, condusă de președintele Forumului, Ioan St. Lazăr, și de secretarul Mihai Călugărițoiu, la care au participat numeroși oameni de cultură, dar și foștii primari Sorin Zamfirescu și Emilian Frâncu, a fost prezentată lucrarea „Analele Râmnicului”, au fost stabilite o parte din liniile directoare pentru următoarea ediție și au fost acordate premii în bani celor opt liceeni care au contribuit cu materiale pentru secțiunea „Râmnicul în Viitor” a acestui volum.

