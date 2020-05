ZIUA TATĂLUI, sărbătorită astăzi în România

România este singura țară din lume care sărbătorește ZIUA TATĂLUI în cea de-a doua duminică a lunii mai. Sau cel puțin așa reiese din informațiile prezentate de Wikipedia (vezi AICI detalii). Astfel, anul acesta, Ziua Tatălui se sărbătorește, în țara noastră, pe 10 mai. Anul următor se va sărbători pe 9 mai, iar în 2022 pe 8 mai. Conform aceleiași surse, Ziua Tatălui și Ziua Mamei au fost legiferate ca sărbători în România începând cu anul 2010. Ziua Tatălui a fost sărbătorită pentru prima dată în România, în mod oficial, în data de 9 mai 2010 (adică tot în a doua duminică a lunii mai). De asemenea, Google România marchează Ziua Tatălui printr-un doodle special (foto alăturat).

Ca și semnificație, această zi face referire la poziția tatălui în familie, cât și în societate. „Ziua Tatălui are o semnificație importantă deoarece ajută la recunoașterea contribuției individuale a fiecăruia dintre cei doi părinți la viața de familie în particular și la construirea societății în general. Fiecare copil are nevoie atât de tatăl, cât și de mama sa, pentru a crește într-un mod armonios. În etapele primare, tatăl și mama rămân responsabili pentru luarea unor decizii importante legate de educație și de creștere a copilului. La momentul actual, în lume, majoritatea țărilor au societățile patriarhale și din această cauză tații joacă un rol principal în luarea deciziilor mai sus menționate. Stilul de viață al unui tată afectează copilul său. În cazul în care copilul este băiat, el va încerca cu siguranță să imite unele comportamente ale tatălui său, stilul său de viață. În cazul în care un tată poate stabili exemple bune de viață, într-un mod sănătos, este foarte probabil ca băiatul să le urmeze. Un comportament parental și stil de viață sănătos pot constitui modele pentru copii și pot astfel modela societatea într-un mod pozitiv. În acest fel, tații pot contribui la dezvoltarea unei societăți întregi. Aniversarea zilei tatălui oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima dragostea și respectul pentru părinții lor, un sentiment care are ca țel consolidarea relației tată-copil și, în consecință, în dezvoltarea emoțională a fiecărui copil”, mai prezintă Wikipedia pe marginea acestui subiect.

Sursă foto: Wikipedia și captură Google