Ziua Mondială a Apei, marcată la Liceul Pedagogic

jocuri educative, documentare și…surprize

22 martie, Ziua Mondială a Apei, a adus în ograda CNI „Matei Basarab”, condusă de prof. Alina Vețeleanu, o serie de activități educative, dedicate evenimentului. În prim plan au fost elevii claselor pregătitoare.

Spre exemplu, elevii de la clasa pregătitoare F, coordonați de învățător Maria Ungureanu, au vizionat un documentar, adecvat vârstei lor, despre importanța apei pe pământ. Interesant a fost și un joc dedicat acțiunii: pe tablă se afla o planșă cu pământ. Pe rând, elevii au extras dintr-un bol un jeton magnetic, sub forma unei picături de apă, pe care-l lipeau în jurul pământului. Pe acele jetoane se aflau motivele datorită cărora apa este un element indispensabil vieții.

După discuțiile despre importanța apei, elevii s-au împărțit în două echipe. Una dintre echipe a pictat un bol de polistiren pentru a semăna cu planeta Pământ, în timp ce colegii lor, din cea de-a doua echipă, au colorat și decupat jetoane ce au creionat oamenii, viețuitoarele, natura etc. Cele două echipe au asamblat piesele, iar produsul final a reliefat pământul împreună cu toate viețuitoarele. Mai mult, pe tablă s-a aflat și o planșă ce ilustra faptul că apa este indispensabilă vieții. Pe planșă erau desenate un nor din care cădeau 24 de picături de apă, în fiecare picătură regăsindu-se poza câte unui copil. Să nu uităm că apa se află inclusiv în corpul uman. Iar din pământ, datorită apei, era desenat un copac în care erau expuse poze de grup ale clasei.

La finalul lecției, elevii au umflat baloane albastre și au primit din partea învățătoarei o carte „ABC- tot ce trebuie să știi despre apă și pământ” , dar și un pliant cu ceea ce au învățat despre apă, pe copertă fiind poza de grup a clasei.

Importanța apei, prin filmulețe, discuții și jocuri

Acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Apei s-au desfășurat și la clasa pregătitoare D, a învățătoarei Natalia Popescu, director adjunct CNI „Matei Basarab”. Elevii au vizionat un filmuleț despre importanța apei, un filmuleț adecvat vârstei lor și s-au purtat discuții pe această temă. Pe tablă, se afla poza unui robinet. Elevii au decupat picături de apă în care erau ilustrate activități ce atestă importanța apei în viața omului, dar și a planetei. Fiecare elev a trecut la tablă și a prins cu un magnet picătura decupată, discutându-se despre fiecare activitate în parte. La finalul acțiunii, elevii au primit cadou câte un balon albastru.

Încă o dată, cadrele didactice ale liceului Pedagogic marchează, prin acțiuni interesante, un eveniment important pentru comunitate.