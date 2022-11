Email the Author

Așa cum s-a încetățenit de mulți ani în frumoasa comună din Țara Loviștei, ziua Perișaniului este marcată prin evenimentul sugestiv intitulat „Posada 1330”. Anul acesta, acțiunea ajunsă la ediția cu numărul 23 se va desfășura în zilele de 12 și 13 noiembrie . În edificiile culturale și de învățământ, dar și administrative din centrul localității se vor desfășura concursuri între elevi pe teme istorice și geografice, la dezbateri urmând să participe și profesori, oameni de cultură din județ, dar și invitați din țară. Tot sâmbătă, cu începere de la ora 16.00, locuitorii comunei și oaspeții sosiți pe meleaguri perișănene sunt invitați la un spectacol artistic ce va fi susținut de către artiști locali. Duminică, în cea de-a doua zi a sărbătorii, se va desfășura o ședință festivă a Consiliului Local Perișani în care va fi prezentată în mod oficial semnificația evenimentului marcat. Vor fi prezente oficialități de la nivel județean și local, preoți, oameni de cultură, profesori, elevi, locuitori ai comunei. Ulterior, ca și în anii anteriori, la Pripoare, se va desfășura un ceremonial religios în apropierea statuii lui Basarab I, eroul luptelor de la Posada din anul 1330. Vor fi comemorați și militarii români căzuți în luptă, în Primul Război Mondial, în zone de pe actualul teritoriu al comunei Perișani. După orele prânzului, pe scena special amenajată vor urca mai mulți soliști de muzică populară și tradițională. Participanții vor avea la dispoziție spații special amenajate din care vor putea achiziționa produse tradiționale, dar și diferite produse, precum băuturi răcoritoare, bere, dulciuri etc.

