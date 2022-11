Volum de carte în memoria Părintelui arhimandrit Chesarie GHEORGHESCU

Email the Author

Ne propunem în ediția de astăzi a ziarului nostru să vă prezentăm detalii și informații despre volumul de carte prin care Părintele arhimandrit Chesarie Gheorghescu a fost omagiat de către obștea Mănăstirii Dintr-un Lemn, acolo unde Sfinția Sa a trăit și s-a nevoit în post și rugăciune vreme de mai multe decenii. Părintele Chesarie s-a născut la data de 12 martie 1929 în comuna Oșești din județul Vaslui. A trecut la Domnul la data de 14 iunie 2017, la vârsta de 88 de ani împliniți. Numele cărții pe care dorim să v-o prezentăm este „Chesarie Gheorghescu. Arhimandritul erudit și mărturisitorul dreptei credințe” . Volumul a apărut la Editura Praxis a Arhiepiscopiei cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Cartea a apărut cu sprijinul mai multor persoane, atât din mediul bisericesc, cât și cel laic. Se cuvine, totuși, să menționăm (chiar dacă persoanele acestea rămân modeste și nu își asumă meritele la care vom face referire!) că principalele merite pentru acest volum de carte aparțin Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului (care a binecuvântat apariția cărții și care l-a apreciat pe Părintele Chesarie atunci când arhimandritul era trăitor pe acest Pământ, dar și ulterior, după ce a trecut la Domnul, la justa sa credință) și Monahiei Miriam Cărămidaru de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, care i-a fost aproape Părintelui Chesarie timp de mulți ani, inclusiv în ultimele sale momente ale vieții. Tot prin stăruințele Monahiei Miriam Cărămidaru și ale obștii de la Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost inaugurată și Casa memorială a Părintelui Chesarie, care păstrează multe dintre obiectele, cărțile, înscrisurile, hainele pe care Preacuviosul le-a folosit până în ultimele clipe ale vieții sale. De altfel, «bogăția» pământeană a Părintelui Chesarie era foarte restrânsă, limitându-se practic la obiectele pe care pelerinii le pot vedea în acea cameră memorială. De altfel, după cum spunea Părintele, singura lui «avere» de pe acest Pământ este reprezentată de mormântul (situat în imediata vecinătate a Mănăstirii Dintr-un Lemn) în care își doarme somnul de veci. Asta pentru că, după cum nădăjduim noi și multe persoane care l-au cunoscut și apreciat cât a trăit pe Pământ, sufletul Părintelui Chesarie a primit adevărata bogăție în Ceruri, în dreapta Tatălui. Acest volum conține aspecte pilduitoare din viața Sfinției Sale, care a fost pusă în slujba Bisericii străbune încă din anii copilăriei, dar mai ales prin cei 72 de ani de trăire monahală (din 1945 până în 2017) și prin cei 65 de ani de slujire sacerdotală la Altarul sfânt. Cartea poate fi citită ușor chiar și de către persoanele în vârstă (care poate nu mai au vederea atât de ageră precum o au tinerii); scrisul cu caractere mari, frumoase, negre, pe hârtie albă, asigură o lectură facilă. La finalul volumului se află și multe imagini, care surprind cronologic diferite aspecte din viața Părintelui Chesarie, care îl vor ajuta mai ușor pe cititor să înțeleagă cele expuse în carte. În context, este de reamintit și faptul că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, volumul de carte „Chesarie Gheorghescu. Arhimandritul erudit și mărturisitorul dreptei credințe” a fost prezentat și în cadrul Salonului Național de Carte „Rotonda Plopilor Aprinși” (eveniment ajuns la ediția a XI-a), într-un frumos moment cu caracter itinerant, mai exact o vizită de rugăciune și de studiu pe care participanții la acest Salon Național au desfășurat-o la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Ar fi multe de spus despre această carte, una pe care orice creștin ar trebui să o aibă în biblioteca personală. Cartea prezintă atât cronologic, cât și din punctele de vedere al unor persoane care l-au cunoscut pe Părintele Chesarie, pașii pe care Sfinția Sa i-a urmat de-a lungul vieții pe acest Pământ, inclusiv momentele mai grele în care, din cauza regimului care nu era apropiat de Biserică, a fost închis în temnițele comuniste. Acum, ne limităm la această prezentare (este drept, una foarte succintă) a cărții la care am făcut referire; însă, așa cum am procedat și în anii anteriori, vă invităm să urmăriți articolele pe care ziarul nostru le publică (online, dar și pe print) în preajma datelor de 12 martie și 14 iunie, atunci când încercăm și noi să aducem un omagiu Părintelui Chesarie. La aceste date, prin articolele publicate, încercăm să aducem noutăți și să vă prezentăm noi informații despre Casa memorială dedicată Părintelui, despre acest volum de carte, dar, uneori, și pasaje reprezentative despre viața sa, unele publicate cu mulți ani în urmă, atât în ziarul nostru, cât și în alte publicații și cărți. Pe această cale, aducem mulțumiri Monahiei Miriam Cărămidaru, de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, care ne-a oferit informații de fiecare dată când i-am solicitat ajutorul!

