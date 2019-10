Vineri seară la Gala Economiei Vâlcene Trofee pentru Brezoi și Nurvil, emoție și donații pentru Alex Tache

Advertisements

• povestea magică de la Galicea a primit ajutoare în valuri de la antreprenorii județului

O seară „soul” (suflet) – așa poate fi caracterizată ediția 2018 a Galei Economiei Vâlcene. De la muzica încântătoare a trupei Soul Serenade, una dintre cele mai apreciate trupe de blues până la povestea magică de la Galicea unde un tânăr de 32 ani bolnav de cancer construiește un adăpost pentru 16 orfani.

Să începem cu muzica excelent aleasă: trei tineri îndrăgostiţi de blues, soul, de muzică tradiţională: Adelina Chivu – solista vocală, Andrei Rotariu – chitarist şi Codruţ Andrei – mandolină. Un sunet special pentru o cauză specială a unui om special: Alex Tache.

Invitat la Gală, el a urcat pe scena evenimentului dedicat excelenței în economie în cârje pentru că un cancer osos i-a capturat un picior. Dar nu și sufletul. Sau zâmbetul. De peste un deceniu, Alex Tache se luptă cu boala care, acum cinci ani, l-a deposedat de piciorul stâng și care continuă să-l atace prin metastaze pulmonare. A ajuns deja la șase operaţii la picior, alte patru la plămâni, plus amputaţia. Fundația care-i poartă numele are deja trei ani și ridică la Galicea, în satul Bratia Vale, Casa NEST, un adăpost pentru 16 copii preluaţi din spitalele şi centrele de plasament din Vâlcea. Un proiect estimat la jumătate de milion de euro. O nebunie superbă într-o epocă dement de egoistă. În fața celor mai duri oameni de afaceri, Alex a reușit să transmită o emoție incredibilă care s-a materializat într-o neașteptată și copleșitoare furtună de donații. Primul „strop” a venit de la o firmă din Băbeni: KLASS COATING SYSTEM SRL. Activând pe piața profilelor din PVC destinate fabricaţiei de ferestre şi uşi, firma a anunțat se va ocupa de toate geamurile adăpostului.

Trofeul Simian a revenit firmei Nurvil iar premiul pentru comunitatea locală a mers la Robert Schell, edilul liberal din Brezoi, omagiat pentru inițiativa de a organiza un festival care a pus pe harta lumii localitatea sa:„Sunt foarte bucuros pentru faptul că am reușit să fac dintr-un oraș care, la un moment dat, era în moarte clinică, să-l aduc oarecum pe linia de plutire, să-l fac să arate oarecum decent și să inventez acest festival care ne-a pus pe harta țării și poate mai mult decât atât și nu exagerez când spun treaba asta…Mulți dintre dumneavoastră ați fost partenerii mei la acest festival și vreau să vă mulțumesc pentru asta și să vă spun că anul viitor vom întrece toate așteptările și va fi ceva…extraordinar! Vreau să vă am în continuare alături și vă mulțumesc din tot sufletul!” au fost vorbele neamțului.