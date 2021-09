Vîlceanu le-a explicat românilor CUM POT FACE BANI prin Programul Fidelis

Ministerul Finanțelor derulează o nouă ofertă publică pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație în lei și euro la Bursa de Valori București, programul desfășurându-se în perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021. Aceasta este a cincea ofertă de titluri de stat derulată de Ministerul Finanțelor la bursă începând din iulie 2020. Prin intermediul primelor patru oferte derulate în 2020 și 2021, Ministerul Finanțelor a atras de la populație peste 7 miliarde lei (mai mult de 1,4 miliarde euro).

„Ministerul Finanțelor continuă emisiunile de titluri de stat destinate populației prin intermediul Programului FIDELIS. Investitorii trebuie să știe că acest instrument de economisire oferă dobânzi avantajoase și este un mijloc de economisire atractiv atât în lei, cât și în euro, pentru care nu se percep comisioane în procesul de subscriere. Câștigurile de capital și veniturile din dobânzi sunt neimpozabile. Prin continuarea emisiunilor de titluri de stat în cadrul acestui program, Ministerul Finanțelor își reconfirmă angajamentul de a oferi persoanelor fizice opțiuni atractive de economisire, concomitent cu diversificarea surselor de finanțare a statului”, a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor.

Cum pot subscrie românii la acest program?

Până la 1 octombrie 2021, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română și BRD – Groupe Societe Generale, titluri de stat FIDELIS, denominate în lei și în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori București.

„Ne bucurăm că Ministerul Finanțelor continuă programul de emisiuni de titluri de stat FIDELIS, păstrând cadența trimestrială a acestor oferte, ceea ce a devenit deja o tradiție. Privind la tot ceea ce s-a întâmplat pe piața de capital de la începutul pandemiei, la numeroasele runde de finanțare derulate atât de stat, cât și de companii antreprenoriale, care cumulează peste 2,3 miliarde euro, putem spune cu convingere că bursa a dovedit din nou că este capabilă să susțină dezvoltarea economiei și să absoarbă oferte de dimensiuni considerabile”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Având în vedere succesul precedentelor patru oferte, derulate în condiții de piață diferite, izbucnirea pandemiei, aplatizarea primelor valuri, apariția altor valuri, derularea concomitentă de IPO-uri pentru acțiuni și titluri de stat, reiese că Ministerul Finanțelor și sindicatul de intermediere au găsit formula cea mai potrivită pentru ca această tradiție a emisiunilor de titluri de stat FIDELIS să continue și să ofere investitorilor o gamă cât mai diversificată de instrumente pentru plasamentele lor și, totodată, să atragă noi investitori în piață. Această gamă de instrumente se va extinde și mai mult, odată ce contrapartea centrală va fi operațională, moment care estimăm că va fi în a doua jumătate a anului viitor”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Ce sunt titlurile de stat FIDELIS?

Titlurile de stat destinate populației sunt remunerate cu dobânzi anuale peste nivelul titlurilor de stat tranzacționate pe piața secundară interbancară, anunță Ministerul Finanțelor. În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Subscrierile se pot efectua și prin intermediul participanților eligibili, care reprezintă orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aceasta din urmă este societate de investiții financiare sau instituție de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care a semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager) & Banca Transilvania, BCR, BRD.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (1 octombrie 2021), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanții Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacționare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimată de intrare la tranzacționare este 7 octombrie 2021.

Dobânzile pe care le vor primii românii care își plasează economii în acest titluri de stat sunt următoarele: 3,25% pe an (pentru titluri în lei cumpărate pentru un an), 3,75% pe an (pentru titluri în lei cumpărate pentru trei ani), 3,60% pe an (pentru titluri în euro cumpărate pentru cinci ani).

• Material realizat cu sprijinul Bursei de Valori București