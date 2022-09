Veste imensă pentru administraţiile locale:

GHIDURILE PENTRU PRODUCȚIA DE ENERGIE din surse regenerabile, în consultare publică

Cu câteva săptămâni până la cea mai ameninţătoare iarnă a acestui mileniu, fondurile pentru energie de jumătate de miliard euro se întrevăd la orizont

Perspectiva unei lupte dinainte pierdute cu facturile a îngheţat deja nenumărate administraţii locale. Picajul temperaturilor anunţat pentru săptămâna viitoare va găsi UAT-urile vâlcene cu garda jos în faţa primelor lovituri ale preţurilor halucinante care au scăpat de sub orice formă de control. În acest context disperat, abia dacă şi-a găsit loc o veste bună: conform unui comunicat oficial de presă, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile – autorități publice locale.

Bugetul alocat acestui tip de investiții este de 500 milioane euro, prin Programul Operațional Infrastructură Mare:

„Această măsură are ca obiectiv creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate. De asemenea, se urmărește reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural)”, se arată într-un comunicat de presă.