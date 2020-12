VASILE COCOȘ – unul dintre cei mai activi deputați de Vâlcea în legislatura 2016/2020

Prin intermediul unui comunicat de presă, deputatul PSD Vasile Cocoș a prezentat vâlcenilor un bilanț al activităților pe care le-a desfășurat la nivelul județului nostru de-a lungul celor patru ani de mandat (decembrie 2016 – noiembrie 2020). În rândurile de mai jos, vă prezentăm unele dintre cele mai elocvente astfel de activități:

In calitate de deputat, conform programului saptamanal de activitate aprobat prin hotarare de Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, in zilele cand nu aveam activitate in Camera Deputatilor (in principiu zilele de joi – vineri), am desfasurat activitatea in teritoriu, respectiv in judetul Valcea, astfel:

a) in cadrul celor două cabinete parlamentare din:

• municipiul Rm. Valcea, str. Carol I, nr. 30, bloc D6, parter (sediul social al Organizatiei municipale PSD Rm. Valcea ), judetul Valcea si

• orasul Horezu, str. Unirii, nr. 110, judetul Valcea.

Activitatea in cadrul Cabinetului din Rm. Valcea s-a desfasurat atat sub forma audientelor pentru cetateni, in ziua de vineri intre orele 10-12, dar si intalnirii cu membrii PSD si consilierii locali PSD din municipiul Rm. Valcea.

Totodata, am asigurat buna organizare si functionare a sediului organizatiei municipal PSD Rm. Valcea din str. Carol I, nr. 30, bloc D6.

Activitatea in cadrul Cabinetului din Horezu s-a desfasurat atat sub forma audientelor pentru cetateni, in ziua de sambata intre orele 10-12, dar si intalniri cu cetatenii si consilierii locali din orasul Horezu. La data de 30.09.2020 sunt inregistrate in registrul de audiente peste 450 de audieri la cele doua cabinete.

b) prin participarea alaturi de colegii parlamentari PSD de Valcea si de presedintele organizatiei PSD Valcea, Constantin Radulescu, la aproape toate evenimentele culturale, educative, sociale si sportive organizate in localitatile judetului Valcea;

c) prin participarea ca invitat la sedintele Consiliului Judetean Valcea si ale Consiliului Local Rm. Valcea, unde am urmarit modul de organizare si desfasurare a sedintelor, a problematicii de pe ordinea de zi si a hotararilor luate;

d) prin participarea la emisiuni TV la posturile locale (VTV, Etalon, Valcea 1), unde am prezentat valcenilor raspuns la cateva problem legate de pensii, alocatii, activitatea parlamentara personala, activitatea politica a organizatiei PSD Valcea, activitatea presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, si alte aspecte solicitate in direct prin telefon de valceni;

e) prin participarea la intalniri cu conducatorii unor institutii si societati comerciale alaturi de prefectul judetului Valcea Florian Marin, a presedintelui Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, si alti colegi parlamentari PSD de Valcea, unde am luat la cunostiinta de problemele cu care s-au confruntat aceste entitati juridice cu ocazia diverselor evenimente (CET Govora, Ciech -USG Govora, Spitalul Judetean Valcea etc.);

f) prin participarea la toate evenimentele organizate de Institutia Prefectului Valcea cu diverse ocazii (Ziua Eroilor Revolutiei, Ziua Imnului, Ziua Armatei, Ziua Politiei Romane, Ziua Jandarmeriei Romane etc.);

g) am sponzorizat, in luna aprilie 2020, cu suma de 5.000 lei, Spitalul Judetean Valcea pentru a sprijini achizitia de materiale si dispozitive medicale necesare pentru a face fata pandemiei generate de virusul Covid-19;

h) am participat la toate campaniile pentru alegerile: europarlamentare, prezidentiale si locale, alaturi de echipa de campanie, mergand in toate localitatile judetului Valcea impreuna cu presedintele organizatiei judetene PSD, Constantin Radulescu.