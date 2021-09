Vascozitatea si gelifierea: doua proprietati de baza ale unui ulei premium

Lubrifierea motorului unei motociclete este o operatiune de rutina pe care un ulei premium, cum ar fi ulei 2T o face in misiunea sa de a prelungi viata motorului. Pentru ca aceasta misiune sa fie indeplinita cu succes, mecanicul moto va recomanda inlocuirea uleiului anual, in cadrul reviziei obligatorii.

Uleiul este un lichid esential in motorul motocicletei tale. Uleiul de motor lubrifiaza piesele motorului si impiedica supraincalzirea. Schimbarea egulata a uleiului prelungeste viata motorului.

Cu siguranta, stii ca uleiul este important pentru motorul tau, dar probabil ca nu stii de ce. Dupa combustibil, uleiul de motor este cel mai important lichid din vehiculul tau.

Fara el, n-ati ajunge prea departe. Principala responsabilitate a uleiului este de a lubrifia si de a raci piesele motorului. Intre combustie si frictiune, motoarele genereaza multa caldura, iar uleiul mentine piesele in miscare si previne supraincalzirea.

Tinand cont de rolul covarsitor al uleiului, este important sa intelegem cum actioneaza si de ce nu trebuie niciodata sa ignorai semnalul de pe bord, care te avertizeaza ca a aparut o scurgere de ulei sau ca trebuie sa verifici uleiul.

Uleiul 2T

Indiferent daca motocicleta ta are motor în 4 sau 2 timpi, acesta este supus unor presiuni mari. Completarea regulata a uleiului de motor si schimbarea acestuia sunt incredibil de importante. Uleiul potrivit protejeaza motorul de gripare in cele mai dificile conditii, asigurand o pornire rapida si facila la rece. Pentru motoarele in 2 timpi, uleiul 2T este cel mai indicat.

Un ulei 2T de calitate prezinta o serie de proprietati esentiale ce il definesc. Cele mai importante sunt, in acest sens, vascozitatea si gelifierea. Iata, deci, cateva cuvinte despre fiecare dintre acestea:

Vascozitatea

Vascozitatea poate fi definita drept rezistenta fluidului la curgere. Pentru ca moleculele unui fluid sunt cumva atrase una de cealalta, este nevoie de energie pentru a le separa si pentru a crea un flux. In general, intre moleculele mai mari exista o mai mare atractie si o vascozitate mai mare. Energia necesara pentru a invinge aceasta atractie intre molecule si pentru a determina curgerea fluidului poate fi considerata o forma de frecare. De aceea, vascozitatea poate fi considerata o forma de frecare moleculara. Dintre toate calitatile fizice si chimice ale uleiului de motor, vascozitatea si comportamentul vascometric in timpul utilizarii sunt adesea considerate cele mai importante.

Vascozitatea unui lubrifiant a fost asociata intotdeauna cu protectia fata de uzura.

La inceputurile sale, SAE recunostea vascozitatea ca fiind o functie importanta si instituia sistemul de clasificare J300, care stabileste nivelurile de vascozitate pentru motoare, impartindu-le intr-o serie de grade. Aceste grade sunt definite prin niveluri de vascozitate intr-una sau doua zone de temperature. In prezent, gradele sunt stabilite pentru temperaturile de operare ale motorului si pentru temperaturile de iarna la care uleiul influenteaza pornirea si pomparea.

Indicele de vascozitate reprezinta viteza de schimbare a vascozitatii intre 2 temperaturi. Cu cat indicele de viscozitate este mai scazut, cu atat mai mult scade vascozitatea, in conditiile in care uleiul se incalzeste. Cu cat este mai mare valoarea VI, cu atat este mica scaderea vascozitatii, in conditiile in care uleiul se incalzeste. in general, cu cat mai putin se schimba, intr-o serie de temperaturi, cu atat mai bine.

Scara indicelui de vascozitate (VI) e de la 0 la 100, cu 0 fiind cel mai prost, iar 100 fiind cel mai bun. Produsele noi sunt acum mai bune decat atunci cand ierarhia a fost facuta pentru prima data, astfel incat unele produse noi au scoruri de pana la 400.

Pe masura ce uleiul se incalzeste, capacitatea lui de a asigura o lubrifiere eficienta se diminueaza. Pe masura ce acest lucru scade, creste frecarea si temperatura, care pot duce la defecțiuni mecanice. Prin urmare, cu cat mai mult isi poate pastra vascozitatea optima, cu atat mai eficient va lubrifia un motor si va preveni deteriorarea lui. Astfel, indicele de vascozitate poate fi o modalitate utila de a evalua calitatea generala a uleiului si este o informație esențială în alegerea unui ulei pentru utilizare intensiva in conditii care implica variatii mari de temperatura. Alegeti mereu uleiuri premium precum Motul 5100 10W40, cunoscut de majoritatea motociclistilor ca fiind un ulei renumit.

Gelifierea

Geliefierea este o proprietate a uleiului care se refera la capacitatea acestuia de pompabilitate in cazul pornirii motorului la rece pe timp de iarna. Acest aspect este extrem de important. Incapacitatea uleiului de a putea fi pompat se traduce in riscul ridicat de distrugere rapida a motorului.

Asadar, cunoscand aceste doua mari proprietati ale uleiului, ai toate sansele sa alegi acel ulei 2 T care este prietenos cu motorul tau.