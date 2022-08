„Vara este și o perioadă a scenariilor politice. SE REMANIAZĂ GUVERNE ȘI SE PREGĂTESC TRĂDĂRI în coaliție”

Susține deputatul Eugen Neață

Zilele trecute, Eugen Neață a publicat pe pagina personală câteva opinii, venite, iată, cu puțin timp înaintea debutului noii sesiuni parlamentare. De departe, cele mai interesante două idei pe care le-am regăsit în opiniile prezentate public de către parlamentarul vâlcean sunt acelea în care afirmă că, de multe ori, după o perioadă de vară, „se remaniază guverne și se pregătesc trădări în coaliție”.

Cum spuneam, foarte interesante aceste opinii, venite în condițiile în care unii analiști politici din țara noastră dau ca sigură menținerea alianței de guvernare dintre PSD și PNL (plus UDMR). Sigur, mai există voci care spun, mai pe ocolite, că alianța ar avea destule puncte în care «scârțâie», dar care sunt totuși «unse».

Mai jos, vă prezentăm unele din opiniile deputatului Eugen Neață, și vă lăsăm pe dvs., stimați cititori, să înțelegeți dacă în coaliția de guvernare ar fi, într-adevăr, loc de trădări.

„Vara este de obicei și o perioadă a scenariilor politice. Se remaniază guverne și se pregătesc trădări în coaliție. Zi de zi, ceas de ceas. Se leagă și se dezleagă fire nevăzute și rămășițe de zvonuri, unele mai dramatice decât altele. În vacanță, multă lume dă frâu liber imaginației. Obiceiul nu este de ieri, de azi. Serile de vară sunt mai lungi și călduroase, timpul petrecut la șuetă se dilată. Se fac și se desfac coaliții, se aprind conflicte între grupări și între oameni politici și se sting înainte de a lua proporțiile incendiilor adevărate, care s-au arătat, mai nou, și în pădurile din România. Politica are același aspect de vacanță, dacă e privită cu detașare și cu îngăduință. Buletinele de știri, de unde ne luăm informația de zi cu zi, dau prioritate vacanței, cum este de așteptat. Nu uită nici îngrijorările la modă ale consumatorului de informație. Dar despre îngrijorări se vorbește în fugă, ca și cum s-ar petrece foarte departe de viața și de buzunarele noastre. Războiul, inflația, costurile cu viața ale oamenilor. Vacanța are acest dar de a îmblânzi pericolele și de a ascuți pasiunile, ceea ce nu este deloc rău pentru noi toți și pentru șansa pe care o avem de a reveni la muncă cu bateriile încărcate, cum se spune”, a scris deputatul Eugen Neață.

Eugen Neață: „Toată lumea așteaptă în mod generic soluții la fiecare îngrijorare”

„Calendaristic, numărăm ultimele zile de vacanță. Nimeni nu se grăbește să tragă linia și să calculeze cum a fost, ce speranțe s-au împlinit și ce s-a amânat pentru vara viitoare sau, cine știe, pentru vacanța de iarnă, care urmează în calendar. Întorși la casele noastre, tragem cu ochiul din nou la facturi, la prețurile de plătit pentru nevoile cotidiene și la veștile de pe front. Mai puțin la evenimentele de pe scena politică internă, de unde toată lumea așteaptă în mod generic soluții la fiecare îngrijorare. Facturi diminuate la energie, prețuri strunite la tot ceea ce ține de supraviețuire și păstrarea poziției de apărare în fața unei eventuale agresiuni militare. De la acest nivel reiau și eu seria de postări de pe această pagină, cu încrederea că voi avea un bun schimb de idei cu cititorii și că voi avea de adus vești bune și informații utile pentru cei interesați de îmbunătățirea legislației românești. Am pregătit în această vară un pachet de inițiative legislative pe care le voi propune Parlamentului României în sesiunea care stă să înceapă, cu convingerea că, adoptate prin vot final în ședințele de plen, ele vor îmbunătăți viața multor români”, a mai punctat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României.