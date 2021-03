Văd mai bine FEMEILE DIN POLITICĂ bugetul pe 2021 decât bărbații?

Ziua de marți, 2 martie 2021, a fost una lungă la Parlament, cu discursuri, dialoguri, dar și monologuri.

„Au început dezbaterile pe buget în plen, dezbateri care vor continua. Ce este esențial de înțeles, dacă discutăm pe marginea acestui buget, ar fi faptul că România are nevoie de o dezvoltare corectă pentru a susține natural solicitările primite. Bugetul pentru anul 2021 a fost construit în contextul crizei sanitare, al crizei economice generate de pandemia Covid-19 și al dezechilibrelor macroeconomice majore acumulate în anii premergători crizei. Orice amendament cu impact bugetar pune în pericol execuția bugetară, riscă să crească și mai mult gradul de îndatorare al României. Noi, PNL, în cadrul coaliției de guvernare, ne-am asumat reformele pe care dorim să le implementăm. Opoziția în schimb, nu poate accepta și respecta aceste schimbări, care se reflectă în orice dialog cu cetățenii. Din păcate, am văzut că PSD și AUR s-au întrecut în a depune amendamente fanteziste care dacă ar fi votate ar crește deficitul bugetar cu aproximativ 6%. Nici PSD și nici AUR nu sunt interesați să facă opoziție constructivă. Asta arată o lipsă totală de responsabilitate. Revenind la prevederile Legii Bugetului, Guvernul păstrează în anul 2021 o politică fiscală neutră, adică nu introduce impozite și taxe noi și nici nu le majorează pe cele existente, mai mult păstrăm și o parte dintre facilitățile fiscale de care au beneficiat operatorii economici în anul 2020. Așadar, condițiile de bază pentru implementare unor politici curajoase și eficiente care să conducă la relansarea economică și la revenirea la normalitate sunt întrunite”, a declarat Claudia Banu (foto, în dreapta imaginii), senator PNL Vâlcea.

La rândul său, deputatul social – democrat Daniela Oteșanu spune că în acest an vom avea un buget chinuit.

„Un buget în care sănătatea și învățământul nu reprezintă priorități, un buget care «sancționează» județele în care PSD a câștigat alegerile. De la alianța aflată vremelnic la guvernare niciun amendament, iar cele depuse de PSD respinse toate. Asta da democrație! Un buget în care ni se spune că vor «dudui» investițiile, dar nu se face referire la nimic. Și da, un premier sfidător, fără empatie și fără argumente. Aaaa…. avea parcă un argument: «Pe Se De!» Parlamentarii PSD de Vâlcea au depus peste 70 de amendamente importante, care aveau ca subiect și multe dintre primăriile liberale. Ce să vezi, tot NIMIC!”, a declarat Daniela Oteșanu (foto, în stânga imaginii), deputat PSD Vâlcea.

Ce sume se cheltuie în acest an?

Parlamentarii au adoptat, marți seară, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, cu 254 de voturi „pentru” şi 128 „împotrivă”. Social-democraţii au cerut bani mai mulţi pentru alocaţii, pensii, dar şi pentru majorarea salariilor profesorilor. Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2021 a primit aviz favorabil sâmbătă în comisiile pentru buget ale Legislativului, în forma iniţiatorului. Acesta este stabilit la venituri în sumă de 90,08 miliarde lei lei, şi la fel la cheltuieli, la credite de angajament şi la credite bugetare. Suma de 283 milioane lei este pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi la cheltuieli este de 140 milioane lei, la fel la credite de angajament şi la credite bugetare, iar excedentul este de 142,93 milioane lei.

Următoarele elemente au fost luate în considerare în alcătuirea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acest an şi anume valoarea punctului de pensie de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% la 1 septembrie 2020, creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2021 la 5.380 lei, faţă de 5.150 lei estimat pentru anul 2020 şi 4.853 lei realizat în anul 2019. De asemenea, a fost avută în vedere creşterea numărului de şomeri înregistraţi şi cifra ar fi de 310.000 de persoane pentru acest an, comparativ cu 305.000 anul trecut. Creşterea ratei şomajului înregistrat ar fi de 3,6%, comparativ cu 3,5% la sfârşitul anului trecut, conform notei de fundamentare a proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Tot în cursul zilei de marți s-a votat și Legea bugetului de stat, cu 234 de voturi „pentru” şi 170 de voturi „împotrivă”. Bugetul de stat e stabilit la venituri în sumă de 173 miliarde lei, iar la cheltuieli 326 miliarde lei credite de angajament şi 261 miliarde lei credite bugetare, iar deficitul este de 87 miliarde lei. La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) în 2021, în condiţiile unor venituri care reprezintă 32,67% din PIB, echivalentul a 364 miliarde lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, însemnând 444 miliarde lei. Creşterea economică este estimată la 4,31% prevăzută pentru acest an.