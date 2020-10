Un rău nu vine niciodată singur: după noile cazuri de Coronavirus, SCM este în pericol la turneul de la Sfântu Gheorghe!

Trei jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea au fost depistate, vineri, ca infectate cu Coronavirus, situație care a dus la amânarea partidei contra nemțoaicelor de la Borussia Dortmund, programată sâmbătă seara, în Sala Sporturilor „Traian”. Înaintea meciului din etapa a șasea a Grupei B a Ligii Campionilor au fost testate pozitiv handbalistele Maren Aardahl, Marta Lopez și Diana Ciucă. Așa cum au arătat rezultatele sosite vineri seara de la Timișoara și directorul sportiv Marian Joița a fost depistat pozitiv. Staff-ul echipei Borussia Dortmund a primit această veste la timp și nu a mai făcut, vineri noaptea, deplasarea cu avionul spre București. Trebuie să vedem însă și partea bună a acestui ghinion al infectărilor de care echipa noastră pare că nu mai scapă: aceste ultime patru persoane, asemenea celor de săptămânile trecute și din luna septembrie, prezintă forme foarte ușoare ale infecției, cele mai multe fiind asimptomatice!

Ce va face Vâlcea la Sfântu Gheorghe!?

Totuși, acum, chiar dacă a scăpat fără să vrea de meciul cu Borussia Dortmund și are mai mult timp pentru a-și pregăti jucătoarele «valide» (nu că handbalistele infectate s-ar confrunta cu vreo problemă vădită de sănătate; dar, conform, protocoalelor, trebuie să stea în izolare), antrenorul Florentin Pera are mai multe griji pe cap. La finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, SCM ar trebui să susțină patru meciuri în Liga Florilor de handbal feminin, în cadrul unui turneu organizat la Sfântu Gheorghe. Dacă cele trei jucătoare confirmate cu Coronavirus (și Doamne-ferește să mai apară și alte cazuri!) nu vor avea teste pozitive până în preziua fiecărui meci din cadrul acelui turneu, ele nu vor putea fi folosite. Nu mai vorbim de faptul că, stând în izolare, nu se vor putea pregăti la fel de bine precum colegele lor care vor efectua antrenamentele în sistem centralizat, sub îndrumarea antrenorilor. Astfel, cu un lot subțiat numeric, SCM ar putea fi pusă în situația de a avea meciuri pe muchie de cuțit chiar în fața unor adversare considerate inferioare valoric, precum SCM Slatina, Crișul Chișineu Criș sau Dacia Mioveni. În plus, celălalt meci pe care Vâlcea îl va disputa la turneul de la Sfântul Gheorghe se anunța oricum unul dificil, contra Minaur Baia Mare, o echipă care țintește un loc pe podiumul clasamentului care se va întocmi la finalul acestui sezon în care Coronavirusul pare că face și desface toate jocurile!!