UN PAS NECESAR pentru optimizarea justiției

Dreptatea este valoarea fundamentală a unei societăți democratice care se conduce după lege. Justiția, ca putere în stat, are ca scop realizarea dreptății pentru fiecare cetățean. Pentru a lucra, justiția are nevoie de legi. Codul penal și Codul de procedură penală sunt astfel de legi fundamentale. Utilitatea lor pentru societate se verifică și prin acordul lor cu constituția care este stabilit de Curtea Constituțională. Aceasta din urmă, a stabilit, acolo unde a fost cazul, că trebuie făcute modificări la unele articole din Codul penal și Codul de procedură penale adoptate în 2009, respectiv 2010 – cu modificările ulterioare.

PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a propus două proiecte de punere în acord a codurilor cu deciziile Curții Constituționale. Aceste proiecte, departe de a optimiza codurile, au reprezentat încercări de favorizare a infractorilor. Pe drept cuvânt, sesizată de Președintele Iohannis, de PNL și USR, Curtea Constituțională a considerat că aceste proiecte nu sunt constituționale.

Acum, PNL și aliații săi, USR și UDMR, au făcut în Senat un pas necesar și important pentru funcționarea justiției în România și pentru realizarea dreptății în societate prin respingerea acestor două proiecte. Abținându-se de la vot, PSD însuși a recunoscut temeinicia acestei decizii a Senatului. Este o victorie a cetățeanului român, a justiției și a dreptății pentru realizarea căreia PNL a făcut eforturi atât în opoziție, cât și la putere.

Vom continua să lucrăm pentru întărirea sistemului de justiție și pentru o corectă punere în acord a codurilor cu deciziile Curții Constituționale. Vom continua să lucrăm în serviciul cetățeanului român, al nostru, al tuturor.

• Filiala PNL VÂLCEA