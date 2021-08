„Turismul vâlcean, în primul rând”

• sună îndemnul lansat de către deputatul Eugen Neață pentru promovarea acestei importante ramuri din economia județului nostru

Persoanele care știu cel mai bine ce este de făcut pentru dezvoltarea turismului vâlcean sunt oamenii de afaceri și primarii stațiunilor balneoclimaterice. Oamenii de afaceri pentru că au investit în obiectivele turistice, de la pensiuni la hoteluri de mare capacitate, de la mici terase la mari restaurante și săli de evenimente, de la mici piscine la acvaparcuri de mari dimensiuni. Ei pot face asemenea investiții chiar cu o mai mare intensitate de acum încolo pentru că au la dispoziție finanțări europene. De asemenea, și primarii stațiunilor balneoclimaterice știu ce investiții trebuie făcute în acest domeniu pentru că ei cunosc foarte bine localitățile cu potențial în acest sens.

„Multă lume a uitat cât de puțin au fost susținuți bancar oamenii de afaceri atunci când ar fi avut nevoie mai mare de acest sprijin, adică înainte de preaderarea la Uniunea Europeană. Între timp, ei s-au capitalizat cum au putut și au profitat de valul de aderare și de fondurile mai generoase de după aderare. Cam așa stau lucrurile și cu dezvoltarea și modernizarea stațiunilor balneoclimaterice. La Olănești, tocmai s-a inaugurat parcul central, numit Parcul Unirii. La Călimănești este unul dintre cele mai bune ritmuri de dezvoltare. Nici Govora Băi n-a stat tocmai pe loc, iar la Ocnele Mari, odată cu venirea lui Remus Sasu la cârma primăriei lucrurile se mișcă foarte rapid. A nu se înțelege de aici că se întâmplă ceva excepțional. Aceasta ar fi trebuit să fie normalitatea și ar fi fost bine să se petreacă imediat după 1989. N-a fost așa. E bine și acum, e bun și acest ritm”, sună prezentarea făcută turismului balneoclimateric din județul nostru de către deputatul Eugen Neață.



Eugen Neață: „Turismul vâlcean pune pe piața de consum produse turistice de tip balnear”

„La Râmnicu Vâlcea, tot ceea ce se face este și pentru turiștii care trec prin zonă. Mai sunt de amintit aici și ideile novatoare de a atrage turiștii, cum sunt festivalurile muzicale de la Brezoi și de la Râmnicu Vâlcea. Festivalul de blues de la Brezoi are deja un renume național și internațional care îi atrage ca un magnet pe turiști. La Râmnicu Vâlcea este Deep Forest, în fazele de început deocamdată. Cu aceste exemple se arată cât de importantă poate fi administrația locală în creșterea turismului vâlcean. Turismul are nevoie de o viziune regională și de o integrare care să-i dea o forță pe care nu o are acum. Scriam recent despre tipurile de turism pe care le avem la dispoziție. De divertisment, balnear, monahal, agroturism. Turismul vâlcean pune pe piața de consum produse turistice de tip balnear și, mai puțin semnificativ, pe cele de divertisment. Se pot defini mai clar oferte pentru turismul monahal și de agroturism. Consumatorii adevărați de turism caută asemenea pachete și sunt obișnuiți să le găsească atunci când deschid calculatorul. Poate ne gândim, din perspectivă județeană, să sprijinim un mod de ofertare online care să include produse din toate formele de turism. Ca să urcăm turismul acolo unde îi este locul în economia județului Vâlcea”, a mai transmis deputatul Eugen Neață.