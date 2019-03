Trofeul Carpați de junioare revine la Vâlcea

Urmează un week-end plin de handbal pentru iubitorii sportului din județul nostru. Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea va fi din nou gazda turneului amical Trofeul Carpați de junioare, după ce și în anul 2017 arena din municipiul nostru a găzduit această importantă competiție organizată sub egida Federației Române de Handbal. Astfel, pe lângă turneul destinat selecționatelor de tineret (la care se vor întrece România, Norvegia, Olanda și Polonia), Sala „Traian” va fi gazdă și pentru meciurile reprezentativelor Under 17 (competitoare fiind România, Norvegia, Italia și Cehia).

Echipa națională de junioare, pregătită de antrenorii Carmen Amariei, Cristian Preda și Ildiko Kerekeș Barbu, are în componență mai multe jucătoare care se pregătesc la Centrul Național de Excelență din Râmnicu Vâlcea. Acestea sunt: Ariana Cercel, Andreea Coman, Valentina Ion, Corina Lupei, Andreea Țîrle.

Programul meciurilor echipelor de junioare

Vineri, 22 martie

Norvegia – Italia (ora 13.00)

România – Cehia (ora 15.00)

Sâmbătă, 23 martie

Cehia – Norvegia (ora 13.00)

România – Italia (ora 15.00)

Duminică, 24 martie

Italia – Cehia (ora 10.00)

România – Norvegia (ora 12.00)

Programul meciurilor echipelor de tineret

Vineri, 22 martie

Norvegia – Olanda (ora 17.00)

România – Polonia (ora 19.00)

Sâmbătă, 23 martie

Polonia – Norvegia (ora 17.00)

România – Olanda (ora 19.00)

Duminică, 24 martie

Polonia – Olanda (ora 14.00)

România – Norvegia (ora 16.00)