„TRADIȚII CULINARE ȘI DATINI STRĂBUNE” a ajuns la ediția a VII-a

Proiectul educațional a avut scop conştientizarea grupului ţintă (copii, adolescenţi, profesori) că tradițiile culinare și datinile străbune trebuie păstrate și transmise mai departe

Marți, 31 mai 2022, de la orele 11.00, la Palatul Copiilor Municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a desfășurat Simpozionul Național multidisciplinar „Tradiții culinare și datini străbune”, ediția a VII-a. A fost vorba despre un proiect prin care sunt valorizate tradițiile culinare și datinile în contextual actual socio-cultural, când influența mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi.

Cele trei secțiuni ale proiectului au fost: „Tradițiile culinare” (cu temele „Bunătățile bunicii” și „Bolile și dietele de nutriție”), „Datini străbune” (temele „Portul popular” și „Obiceiurile strămoșești”) și „Protejarea mediului înconjurător” iar partenerii au fost din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, București, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și Vrancea.

Obiectivele specifice ale activității: Cultivarea interesului și dragostei față de tradițiile culinare, datinile românești, protecția mediului și perpetuarea lor; Conștientizarea diversității culinare, culturale și religioase; Educarea interesului pentru datinile și obiceiurile creștine; Formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a capacităților de colaborare și de lucru în echipă; Achiziționarea valorilor educative și moral creștine; Determinarea adoptării unui stil de viață sănătos prin prezentarea avantajelor consumului de produse naturale, în detrimentul produselor îmbunătățite artificial; Descoperirea gusturilor naturale în comparație cu gusturile artificiale și utilizarea ingredientelor naturale, locale și de sezon în mâncarea pregătită; Realizarea unei reviste cu ISSN pe baza temelor abordate.

„Tradițiile moștenite din moși-strămoși dorim să fie preluate și transmise următoarelor generații, pentru a sădi în inimile tinerilor dragostea pentru frumos și autentic, armonie, grație, ritm. E de datoria noastră, a părinților și a bisericii să apărăm și să perpetuăm dragostea pentru aceste datini și tradiții românești, atât de apreciate în afara României și din ce în ce mai mult și în țară. Pandemia a oprit concursul de tradiții culinare străbune pentru copii, dar sperăm să reușim să-i determinăm pe tinerii noștri să culeagă și să transmită mai departe aceste comori pe care le avem, tradițiile strămoșești. Interesul crescând pe care l-am sesizat în rândul părinților dar, mai ales, al copiilor m-a determinat să continui acest proiect an după an. Dacă în primii ani, insistam să-i determin pe elevi să poarte iile și le împrumutam chiar eu doar din dorința de a-i vedea purtându-le, ei bine, în anii din urmă, am văzut cum au început să-și procure ei singuri. Pe lângă straie, au început să vină cu preparatele lor tradiționale și ne uimeau. Impresionantă a fost mărturia multora dintre ei referitoare la starea de bine pe care au dobândit-o purtând ia străbunilor lor, cusute cu mult suflet și cu mult drag și de aceea simt acea energie pozitivă”, ne-a declarat profesor Axenia Rădulescu, coordonatoarea celui mai «gustos» cerc din cadrul Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea.