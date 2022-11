Tipuri de pariuri speciale la fotbal

Pariurile sportive s-au dezvoltat atat de mult in ultimii ani, incat in ziua de astazi optiunile de pariere, dar si evenimentele sportive acoperite s-au extins enorm.

Practic in prezent ai la dispozitie pentru fiecare meci sute de optiuni de pronosticuri interesante, ceea ce bineinteles ca nu poate reprezenta decat un mare avantaj. Cu cat ai la dispozitie mai multe variante de pariuri, cu atat vei putea face mai usor alegerile castigatoare.

Cand vine vorba despre diversitatea optiunilor de pariere, e clar ca la meciurile de fotbal vei intalni cea mai mare oferta. Este si normal sa se intample asta, deoarece fotbalul este sportul rege in majoritatea tarilor din intreaga lume, iar casele de pariuri pun un accent deosebit pe aceasta disciplina sportiva.

Daca te-ai plictisit de pronosticurile clasice si te intereseaza ce tipuri de pariuri speciale poti juca pentru meciurile de fotbal, atunci citeste randurile de mai jos si vei afla detalii foarte interesante.

Pariuri speciale pentru meciurile de fotbal

Indiferent de sportul pe care iti place sa pariezi, daca preferi biletele simple, multiple, live sau pre-meci este foarte util sa ai la dispozitie cat mai multe variante de pronosticuri. Cand vine vorba de meciurile de fotbal acest lucru este cu atat mai important cu cat poti avea la dispozitie o multime de statistici si pariuri interesante pe care poti miza.

Asadar, inca din start atunci cand vrei sa te distrezi la pariuri sportive pe internet este recomandat sa alegi o casa de pariuri de top, cu o oferta cat mai bogata.

Chiar daca vei spune ca tu esti un parior clasic, care prefera pronosticurile deja consacracte (rezultat, goluri, handicap etc.), odata ce vei rasfoi o oferta extinsa de pariuri speciale vei gasi cu siguranta multe pronosticuri mult mai interesante si bune de jucat.

Daca vrei sa traiesti o experienta de pariere online cu adevarat captivanta si sa te bucuri de una dintre cele mai diversificate oferte de pe piata, atunci poti alege cu incredere agentia online Unibet Romania. Este vorba despre un operator cu mare experienta pe piata si foarte apreciat in randul jucatorilor.

In cazul in care te intereseaza ce optiuni de pariuri speciale vei intalni pentru cele mai importante meciuri de fotbal la casele de pariuri de top, iata in lista de mai jos cateva exemple pentru a-ti face o idee:

Cornere – pariurile pe cornere nici nu prea mai pot fi considerate in ziua de astazi pariuri speciale, fiindca ele au devenit extrem de raspandite. E clar insa ca reprezinta o optiune foarte interesanta de pariere si vei putea paria de la numarul total de lovituri de colt executate in meci sau de una dintre echipe pana la handicap cornere, prima echipa la X cornere si multe altele

– pariurile pe cornere nici nu prea mai pot fi considerate in ziua de astazi pariuri speciale, fiindca ele au devenit extrem de raspandite. E clar insa ca reprezinta o optiune foarte interesanta de pariere si vei putea paria de la numarul total de lovituri de colt executate in meci sau de una dintre echipe pana la handicap cornere, prima echipa la X cornere si multe altele Cartonase – de departe unele dintre cele mai interesante pariuri speciale la fotbal sunt cele pe cartonase. Poti paria atat pe cartonase galbene, cat si rosii, dar tine cont de regulamentul de validare al acestor pariuri pentru fiecare agentie in parte. Ai la dispozitie si aici numeroase optiuni de pariere: sub/peste numar de cartonase, cartonase galbene pe echipa, cartonas acordat unui anumit jucator, handicap cartonase, numar cartonase pe repriza etc

– de departe unele dintre cele mai interesante pariuri speciale la fotbal sunt cele pe cartonase. Poti paria atat pe cartonase galbene, cat si rosii, dar tine cont de regulamentul de validare al acestor pariuri pentru fiecare agentie in parte. Ai la dispozitie si aici numeroase optiuni de pariere: sub/peste numar de cartonase, cartonase galbene pe echipa, cartonas acordat unui anumit jucator, handicap cartonase, numar cartonase pe repriza etc Jucatori – daca te consideri inspirat si esti in cautarea si unor cote pe masura, atunci poti apela la pariuri speciale pe jucatori la meciurile de fotbal. Incepand de la pariurile cunoscute pe marcatori si ajungand pana la jucatori care marcheaza o dubla, un hattrick, care ofera o pasa de gol sau care inscrie cu capul sau din afara careului, optiunile sunt si aici foarte variate

– daca te consideri inspirat si esti in cautarea si unor cote pe masura, atunci poti apela la pariuri speciale pe jucatori la meciurile de fotbal. Incepand de la pariurile cunoscute pe marcatori si ajungand pana la jucatori care marcheaza o dubla, un hattrick, care ofera o pasa de gol sau care inscrie cu capul sau din afara careului, optiunile sunt si aici foarte variate Suturi pe poarta – foarte interesante sunt pariurile speciale pe statistici care vizeaza suturile pe poarta. Asadar, nu te mai intereseaza nimic altceva precum golurile sau rezultatul final al partidei, ci doar numarul de suturi cadrate pe spatiul portii de una sau de ambele echipe in total

– foarte interesante sunt pariurile speciale pe statistici care vizeaza suturile pe poarta. Asadar, nu te mai intereseaza nimic altceva precum golurile sau rezultatul final al partidei, ci doar numarul de suturi cadrate pe spatiul portii de una sau de ambele echipe in total Fault-uri – in ziua de astazi poti chiar sa pariezi si pe numarul total de fault-uri care vor fi comise in meci, fie de una dintre echipe, fie de ambele. Analizand stilul de joc al formatiilor, precum si statisticile arbitrului poti gasi pariuri foarte bune de jucat

– in ziua de astazi poti chiar sa pariezi si pe numarul total de fault-uri care vor fi comise in meci, fie de una dintre echipe, fie de ambele. Analizand stilul de joc al formatiilor, precum si statisticile arbitrului poti gasi pariuri foarte bune de jucat Offside-uri – pariezi pe optiunile de tip sub/peste la numarul total de offside-uri in care vor fi surprinsi jucatorii pe parcursul meciului

– pariezi pe optiunile de tip sub/peste la numarul total de offside-uri in care vor fi surprinsi jucatorii pe parcursul meciului Posesia mingii – ai la dispozitie chiar si varianta de a plasa pariuri privind posesia mingii in timpul regulamentar de joc

Bineinteles ca acestea sunt doar cateva exemple de pariuri speciale ce le poti alege pentru cele mai importante meciuri de fotbal. Rasfoind oferta caselor de pariuri vei descoperi si alte pronosticuri interesante, iar o idee buna la care poti apela este aceea de a combina mai multe tipuri de pariuri (goluri, cornere, cartonase etc.) intr-unul singur, pentru a obtine o cota superioara.

De asemenea, trebuie sa mai stii ca in cazul anumitor agentii de pariuri de pe internet vei avea la dispozitie chiar si optiunea de “Cere pariu”. Asadar, daca nu gasesti in oferta pariul pe care ti-l doresti poti inainta o solicitare in acest sens, iar staff-ul agentiei se va stradui sa introduca in timp util in oferta un pariu special creat pentru tine.