Tentativă de suicid in Râmnicu Vâlcea

In urmă cu puțin timp, o femeie din Râmnicu Vâlcea, de pe strada Aleea Muzicii, a incercat să se sinucidă. A ieșit pe balconul apartamentului aflat la etajul 6 cu gândul să se arunce in gol. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Vâlcea, Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea și Poliției vâlcene. Se pare că totul ar fi pornit de la o ceartă cu partenerul de viață. Până la urmă, femeia a intrat in casă, fiind monitorizată de medicii de pe Ambulanță și interogată de polițiști.