Surprinzător? Șocant? Revoltător? DOSARUL „GEORGIANA”, aproape închis: „Susținerile sunt netemeinice și nelegale…”

Cazul expus de către Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este ca și mușamalizat de către autoritățile abilitate

La finele anului trecut, un nou scandal de proporții naționale scutura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, instituție condusă de ani de zile de către Nicolae Badea (foto). După dezvăluirile de la Măciuca din urmă cu câțiva ani, ONG-ul Centrul de Resurse Juridice (CRJ) aducea în prim-plan cazul unei tinere internate la Centrul de Îngrijire și Asistenţă (CIA) Zătreni:

„În data de 23 noiembrie 2021 Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a fost sesizat telefonic cu privire la cazul unei tinere cu dizabilități intelectuale şi senzoriale (de văz), doamna S.G., care de patru luni suferea în urma unei fracturi de femur, survenită în Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) din comuna Zătreni, jud. Vâlcea şi pentru care nu s-au luat măsuri pentru a-i atenua suferinţa și nici pentru prevenirea evenimentului care a condus la fracturarea femurului. Două zile mai târziu, 25 noiembrie, aflat în vizită inopinată la Zătreni, CRJ a găsit într-unul dintre dormitoarele centrului, o tânără cu malnutriţie gravă, nevăzătoare, gemând de durere, cu piciorul drept rupt din luna iulie și, cum s-a dovedit mai târziu, lipsită de accesul la servicii adecvate. Tânăra avea braţele și picioarele imobilizate și nu se putea exprima verbal.

Centrul de Resurse Juridice a considerat că doamna G.S. este victima unui lung șir de tratamente rele inumane și degradante, așa cum sunt acestea definite prin art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru motivele de mai sus, Centrul de Resurse Juridice a sesizat în, 2 decembrie 2021, conducerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Direcția Generală pentru Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și a denunțat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti, în calitate de reprezentant al rezidentei Centrului de Îngrijire și Asistență, Zătreni, județul Vâlcea, tratamentele rele şi inumane la care aceasta a fost supusă din lipsa de interes a DGASPC Vâlcea.

CRJ a solicitat următoarele:

• Urgentarea accesului la îngrijiri medicale şi paleative pentru rezidenta G.S. şi să ne informeze cu celeritate referitor la acordarea acestora, precum și privitor la legalitatea instituționalizării sale într-un centru rezidenţial care a demonstrat că nu îi furnizează servicii adecvate stării de sănătate;

• Verificarea motivelor pentru care starea de sănătate a rezidentei s-a degradat vizibil şi care sunt motivele pentru care o persoană aflată într-o suferinţă evidentă nu a beneficiat şi nu beneficiază de îngrijiri adecvate;

• Analizarea motivului şi a duratei instituţionalizării fiecăruia dintre rezidenţii CIA Zătreni, prezenţi la data vizitei CRJ. De asemenea, am solicitat în format electronic – fotocopii în format anonimizat după documentele care atestă activităţile şi participarea fiecărui rezident, indicatorii şi monitorizarea realizării acestora (evoluţia situaţiei lor), în contextul în care mulți dintre cei instituționalizați ar putea fi sprijiniți pentru o viață independentă, în comunitate, iar din discuțiile cu rezidenții a reieșit că dl. P.I. nu are dizabilitate, ci este diagnosticat cu ulcer;

• Data ultimei evaluări la fața locului realizată de ANDPDCA și ANPIS și data ultimei vizite a unui reprezentant al acestor autorităţi în CIA Zătreni? Transmiterea concluziilor evaluărilor realizate la faţa locului;

• Analizarea pentru fiecare rezident, dacă tratamentele medicale stabilite, în special cele pe bază de neuroleptice, își mențin actualitatea, dacă primesc vizite de la medicul psihiatru (când a fost ultima vizită și cine este medicul curant), care sunt terapiile individuale, și de grup, la care participă fiecare rezident (dacă participă), dacă beneficiază de sprijin și asistență medico-sanitară/terapeutică specializată, pe nevoile lor;

• Pentru rezidenţii care au o hotărâre judecătorească de punere sub interdicție, verificarea dacă fiecare persoană are tutore legal, dacă au fost realizate dările de seamă, și dacă tutorii persoanelor rezidente pot verifica în mod real condițiile în care se află instituționalizate persoanele puse sub interdicție şi dacă pot solicita accesul la servicii pentru viaţa independentă în comunitate;

• Ce alte alternative au rezidenţii instituţionalizaţi în prezent – în afara găzduirii în CIA Zătreni, cum ar putea ieși și interacționa cu comunitatea, având în vedere că sunt vaccinați cu cele 3 doze împotriva COVID-19, iar centrul nu oferă opțiuni suficiente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă;

• Care sunt alternativele pentru dezinstituționalizarea fiecărui rezident;

• În ce condiții au acces toţi rezidenţii la mijloace de sesizare a abuzurilor și a condițiilor din centru, care a fost ultima reclamaţie depusă de rezidenţi care este istoricul înscris în registrul de evenimente deosebite;

• Care sunt cursurile de formare inițială și de lungă durată de care a beneficiat fiecare angajat din centru – perioada în care s-au desfăşurat, cine le-a realizat și contractat, precum și orice alte documente justificative referitoare la acestea;

• Pentru rezidenții proveniți din centrele de plasament, cine a fost tutore la momentul instituționalizării în centrele pentru adulți și în ce au constat în concret demersurile de prevenire a instituționalizării?”.

Ce s-a mai întâmplat?

„La o lună și jumătate de la data depunerii sesizărilor către autorități și a plângerii penale în cazul situației doamnei G.S. rezidentă cu dizabilități instituționalizată în Centrul de Îngrijire și Asistenţă (CIA) Zătreni jud, Vâlcea, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a primit șase răspunsuri de la cinci instituții: Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopții (ANDPDCA), Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului (DGASPC) Vâlcea, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vâlcea, Instituția Prefectului Vâlcea, Consiliu Județean Vâlcea. Pe lângă acestea, există un raport al Consiliului de Monitorizare.

Aceste răspunsuri și rapoarte nu aduc, în esență, nimic nou. Sunt fie răspunsuri lacunare, fie fac recomandări cu caracter general (sau deloc). Am remarcat, totodată, că rapoarte sau răspunsuri ale unor instituții din subordinea aceluiași minister conțin concluzii sau observații diametral opuse pe anumite chestiuni. Ne întrebăm cum este posibilă o astfel de situație, în condițiile în care fiecare instituție își bazează analizele pe aceleași dovezi sau stări de fapt” explică CRJ într-un comunicat oficial de presă în care remarcă și ultima poziție oficială a autorităților sesizate, adică CJ Vâlcea pentru care „susținerile referitoare la tratamentul aplicat beneficiarului [..] sunt netemeinice și nelegale, acestea nefiind confirmate așa cum ați detaliat în mass-media și în spațiul public”, se mai arată în textul la care am făcut referire.

Așadar, cazul rămâne… aproape în aer.