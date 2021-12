Stelian Ion îi răspunde președintelui CSM: „MATEESCU E O DEZAMĂGIRE TOTALĂ, mai mult stă pe Facebook și face sesizări la Inspecția Judiciară…”

Fostul ministru al Justiției a ieșit la rampă în presa central după ce govoreanul a spus la raportul CSM 2021, în fața președintelui României, că USR e un fel de PSD

N-a prea avut multă răbdare Stelian Ion după vorbele biciuitoare ale vechiului său dușman din fruntea Consiliului Superior al Magistraturii. Într-o luare de poziție de o virulență nemaiîntâlnită, useristul a declarat:

„Am avut o relație ca șoarecele cu pisica. CSM-ul, inclusiv domnul Mateescu, care și-a schimbat, spre dezamăgirea mea și a multora din sistemul judiciar, atitudinea după ce a devenit președintele CSM. Dacă în perioada 2016 – 2018, avea o anumită atitudine pro-reformă, critică la modificările aduse legilor justiției, ulterior parcă s-a metamorfozat. Acum văd că mai mult stă pe Facebook, citește și face sesizări la Inspecția Judiciară având o relație de simbioză cu domnul Netejoru, care a fost numit politic. (…) O dezamăgire totală. Văd ca se leagă de tot felul de chichițe și asta am simțit că s-a întâmplat în mandatul pe care l-am avut. În loc să vină cu niște propuneri constructive, legile justiției erau puse în dezbatere, în consultare publică din septembrie 2020. Le pusese domnul ministru Cătălin Predoiu. Când am venit la minister, am propus anumite ajustări, pe partea de numire a procurorilor și altele. Niște măsuri esențiale pentru reformă. În toată această perioada, șase luni de zile, CSM, secția pentru judecători, pentru că secția pentru procurori ne-a trimis anumite propuneri, nu ne-a spus nici ce le place, nici ce nu le place la aceste legi, nu au avut o atitudine constructivă. Chestiunea asta s-a reflectat și în ultimul raport MCV. (…) Dacă vrei să reformezi CSM-ul, să fie alegeri acum, ce anticipez eu este că o să fie un blocaj, să se repete ce s-a întâmplat la Inspecția Judiciară, să mai fie interimar președintele interimar. Sper să nu am dreptate. Eventual să se modifice legea pentru a permite o anumită candidatură și nominalizare, vom vedea”, a declarat Stelian Ion pentru Europa Liberă.