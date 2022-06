STARTUL BREZOIULUI în cele mai importante competiții sportive internaționale!

O şansă enormă de vizibilizare a Oraşului Brezoi şi a modului ȋn care acesta ȋşi dezvoltă profilul turistic, nu doar ȋn baza evenimentelor culturale, ci şi a acelor sportive. A 12-a ediţie a Turul Ciclist Al Sibiului va reuni la start 29 de echipe şi 176 rutieri, atingând deja numărul maxim de înscrieri posibile în această cursă. Este suficient de remarcat că printre participanţi se numără olandezul Gijs Leemreize (JUMBO VISMA), clasat al doilea în etapa a 17-a, de miercuri, din Il Giro, italianul Pietro Giovanni Aliotti (BORA-hansgrohe), câştigătorul ediţiei 2021 şi Chris Froome (Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy),cvadruplu câştigător al Turul Franței.

În premieră, anul acesta, Turul Sibiului va avea la start şase echipe de World Tour

Cea mai importantă noutate este că prima etapă are startul în Brezoi. Etapa 1 (Brezoi – Jina – Sibiu) are o lungime de 206,9 km şi marchează o incursiune pe şoseaua Transalpina, cea mai înaltă din România, în timp ce etapa a doua (Sibiu – Mediaş – Avrig – Bâlea Lac) numără 179,4 km. Ultima zi programează două semi-etape: un contratimp individual de 12,5 km (Curmătura Stezii – Arena Platoş Păltiniş – 12,5 km), urmat după-amiază de un traseu de 98,4 km (Sibiu – Poiana Sibiului – Sibiu).

„Această ediţie aduce ca noutate o etapă al cărei prim start are loc în altă parte decât de la Sibiu. În prima etapă plecăm de la Brezoi şi mergem spre Sebeş, pe Transalpina şi apoi spre Sibiu prin Jina. O competiție sportivă de anvergură internațională implică o miriadă de elemente logistice, pornind de locul de cazare, masă, posibilităţi de pregătire şi antrenament înainte de etape, recuperare după etape, modul de desfăşurare a cursei, festivitatea de premiere etc. Iar scopul unui tur ciclist într-o mare măsură pentru publicul larg este acela de a promova zona în care se desfăşoară”, au anunțat organizatorii.

„Găzduirea de către Brezoi a startului Etapei I a Turului Ciclist al Sibiului este o şansă enormă ca profilul nostru de localitate turistică să crească, nu numai ca număr de vizitatori, ca număr de zile de şedere şi ca număr de evenimente ce urmează a fi organizate aici ȋn viitor, care ȋn urma participării noastre ȋn această reputată competiție internațională, vor fi cu siguranţă mai multe. Avem certitudinea că poziția noastră geografică şi senzaționalele trasee montane din zonă sunt cadrul ideal pentru organizarea de evenimente sportive, iar startul etapei I a Turului Ciclist al Sibiului reprezintă doar debutul orașului Brezoi ca destinație pentru alte manifestări sportive cu anvergură. De aceea suntem onorați că putem fi parteneri ai acestui eveniment şi recunoscători pentru oportunitatea de imagine care ne sprijină semnificativ ȋn strategia de promovare turistică pe care o derulăm”, au anunțat reprezentanții Primăriei Brezoi.

Team Cofidis este cea din urmă echipă din elita ciclismului profesionist care a confirmat participarea la Turul Sibiului, după BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech, Jumbo-Visma, Lotto Soudal Cycling Team şi Astana Qazaqstan Team.

Turul ciclist al Sibiului 2022 se va desfăşura între 2 şi 5 iulie 2022, incluzând o etapă de prolog. La start vor fi prezente Drone Hopper-Androni Giocattoli Team, Bardiani CSF Faizanè Pro Team, Team Novo Nordisk şi alte 20 de echipe continentale, precum şi două echipe naţionale. Startul se va da la Brezoi, pe 3 iulie 2022, de la orele 12.00!