Spitalul Judetean de Urgență Vâlcea și Consiliul Județean Vâlcea doresc înființarea unei secții exterioare a SJU, în orașul Bălcești

In urma adresei Primariei Orasului Balcesti referitoare la infiintarea unei structuri medicale in orasul Balcesti, facem urmatoarele precizari:

• In acest material nu vom folosi termeni tehnici sau detalii care sa descrie prea mult situatia cu care ne confruntam in prezent, in relatia cu Primaria Orasului Balcesti, ci vom fi cat se poate de succinti.

• V-am informat, cu ceva vreme in urma, despre concluziile Comisiei mixte, constituita la initiativa domnului Presedinte al Consiliului Judetean Valcea – ec. Constantin Radulescu, privind demersurile si angajamentele fiecarei institutii implicate in acest proiect comun de infiintare a unei sectii exterioare a SJU Valcea in orasul Balcesti, care sa inlocuiasca spitalul desfiintat in anul 2010.

• Revenim asupra acestui subiect, pentru a va informa ca a fost inaintat Primariei Orasului Balcesti, cu semnaturile tuturor institutiilor partenere (Consiliul Judetean Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Directia de Sanatate Publica Valcea si CAS Valcea), proiectul final pentru infiintarea unei sectii de Recuperare Medicala si Fizioterapie, precum si a unei componente de garda medicala, la domiciliu, absolut necesara pentru rezolvarea urgentelor medicale din orasul Balcesti si zonele limitrofe.

• Conform angajamentului domnului primar al orasului Balcesti, spatiul in care poate fi amenajata aceasta sectie, ar fi urmat sa fie pus la dispozitia SJU Valcea, renovat la standardele impuse de legislatie, de catre Consiliul Local al Orasului Balcesti si de catre domnul primar Constantin Aleca.

• Am primit insa o adresa semnata de domnul primar prin care ne informeaza ca isi doreste alta structura, dar care nu intruneste conditiile legale pentru a fi infiintata.

• Nu intelegem aceasta atitudine a domnului primar si credem ca, daca se doreste cu adevarat infiintarea unei sectii exterioare a SJU Valcea in orasul Balcesti, atunci toate partile implicate trebuie sa isi respecte angajamentele si partenerii.

• Ne exprimam, in continuare, disponibilitatea in rezolvarea acestei probleme deosebit de importante pentru valceni si asteptam ca domnul primar al orasului Balcesti sa ne comunice data la care ne poate fi pus la dispozitie spatiul necesar desfasurarii activitatii unei sectii exterioare a SJU Valcea in orasul Balcesti.

• Compartiment Relatii cu Publicul al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea