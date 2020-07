Soluții Arhivă din Rm. Vâlcea– servicii complete de arhivare, depozitare documente la cel mai înalt standard și produse de birotică pentru afacerea ta

Firma Solutii Arhiva a fost infiintata in 1994, în Rm. Vâlcea, iar in prezent este una dintre cele mai bune firme de arhivare din Romania. In cei 20 de ani de experienta, serviciile au fost perfectionate constant, astfel incat astazi se ofera solutii complete pentru arhivarea documentelor.

De-a lungul timpului, Solutii Arhiva a oferit servicii de arhivare pentru firme cu domenii diverse de activitate si s-a ridicat intotdeauna la nivelul asteptarilor fiecarui client. Profesionalismul, seriozitatea si promptitudinea au ajutat compania sa creeze relatii de lunga durata, bazate pe incredere, cu fiecare partener.

De ce Solutii Arhiva?

Echipa este formata exclusiv din specialisti calificati in domeniu, cu aptitudini de a gestiona volume mari de documente la cele mai inalte standarde. Astfel, firma se pozitioneaza prioritar pe piata de profil din Romania. Autorizata de catre Arhivele Nationale, firma Solutii Arhiva respecta cu strictete normele impuse de legislatia in vigoare. Pentru ca principalul obiectiv este dorinta de a multumi fiecare client, Solutii Arhiva ofera consultanta constanta pe tot parcursul desfasurarii parteneriatului.

Un alt avantaj care ajuta firma de arhivare sa se diferentieze de concurenta este reprezentat de preturile competitive, reusind in felul acesta sa se adapteze nevoilor fiecarei companii in parte.

Servicii de arhivare complete

Printre solutiile de arhivare oferite se regasesc arhivarea fizica, electronica, dar si managementul si stocare documentelor. Cel din urma serviciu contribuie in mod eficient la optimizarea fluxului de lucru, ajuta la sporirea productivitatii si, cel mai important, faciliteaza accesul la informatii esentiale din baza de date pe care o detii. Nu doar ca maximizeaza accesul, ci ofera securitate sporita.

Un management eficient asigura implicit organizarea, distrugerea, sortarea si depozitarea in conditii de siguranta a celor mai importante documente. Dupa cum am mentionat anterior, avantajele aduse de implementarea unui management eficient sunt numeroase, insa printre cele mai importante se numara economisirea spatiului si a timpului.

Daca specificul companiei care apeleaza la serviciile unei firme de arhivare impune implementarea unei arhive fizice, Solutii Arhiva ofera solutionare problemei prin serviciul de arhivare fizica, conform nomenclatorului arhivistic. Mai mult de atat, se ofera consultanta de specialitate in toate etapele procesului.

In alta ordine de idei, daca firma ce solicita servicii de arhivare detine documente ce au un termen de pastrare expirat, acestea necesita o distrugere securizata. Avand in vedere ca, de cele mai multe ori, acestea au un continut cu caracter confidential, distrugerea trebuie realizata in deplina siguranta. Solutii Arhiva detine echipamente performante de tocare si fragmentare pentru distrugerea corecta a documentelor, iar ulterior acestea sunt predate catre un colector autorizat.

Magazin de birotica si papetarie

Pentru ca Solutii Arhiva isi doreste sa vina in ajutorul companiilor ce vor sa se organizeze eficient si sa-si optimizeze modul de lucru, pune la dispozitia acestora un magazin online cu produse de birotica si papetarie, la cele mai accesibile preturi, dar la o calitate superioara. Printre produsele disponibile in magazinul online, se regasesc bibliorafturi, sisteme de afisare si prezentare, mobilier si accesorii pentru birou, echipamente pentru scoala, accesorii pentru prezentare, organizare si arhivare.

Fiecare companie are nevoie de servicii de arhivare, diferenta o face insa calitatea si profesionalismul.