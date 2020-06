Soluții Arhivă – firma vâlceană care oferă servicii de arhivare de peste 25 de ani

Solutii Arhiva este o companie din Rm. Valcea, autorizata de catre Arhivele Nationale si respecta toate normele impuse de legislatia in vigoare, cu o experienta de peste 25 de ani, fiind printre primele firme in acest domeniu.

Solutii Arhiva a fost infiintata in 1994, iar principalul sau scop este de a sprijini firmele in procesul de respectare a legii si de a simplifica activitatea din departamentele administrative. Serviciile de baza oferite sunt: inventarierea si arhivarea de documente, solutii pentru arhivarea electronica, distrugerea securizata, legarea unitatilor arhivistice etc. Datorita experientei acumulate de-a lungul timpului, serviciile oferite sunt adaptate in functie de specificul activitatii companiilor. Echipa este alcatuita din experti in domeniu, capabili sa gestioneze rapid volume mari de documente la cele mai inalte standarde.

Servicii de arhivare electronica

Exista numeroase solutii pentru arhivarea documentelor, insa cea mai eficienta si sigura este arhivarea electronica. Prin intermediul acestui serviciu, documentele sunt convertite in format digital si se asigura acces rapid la copia electronica a acestora. De asemenea, orice companie poate avea intotdeauna la indemana un duplicat al celor mai importante documente, fara a consuma prea mult spatiu si resurse. Practic, nu este folosit un depozit fizic pentru arhivare, ci un spatiu virtual unde accesul este securizat.

Avantajele firmelor care apeleaza la servicii de arhivare electronica:

Riscul de a pierde informatiile sau documentele importante este diminuat;

Timpul este economisit si alocat altor activitati care genereaza profit;

Documentele pot fi vizualizate si accesate simultan de mai multe persoane;

Consultanta de specialitate din partea expertilor.

Serviciul de arhivare electronica reprezinta solutia ideala prin care documentele din format fizic pot fi transferate in format digital.

Inventariere si arhivare de documente

Inventarierea si arhivarea documentelor reprezinta unele dintre cele mai importante etape din procesul de arhivare fizica. Practic, este tinuta o evidenta exacta a documentelor importante din companie si se asigura accesul rapid al acestora. Inventarierea documentelor nu presupune doar evidenta, ci si o organizare amanuntita. De asemenea, in cadrul procesului de inventariere, sunt notate si evidentiate toate dosarele adaugate (inclusiv continutul acestora) in inventarul arhivistic.

Distrugerea securizata

Pentru a gestiona documentele cat mai eficient, cele care nu mai sunt valabile trebuie eliminate din arhiva, insa nu oricum, ci in mod securizat. Intrucat majoritatea informatiilor au un caracter confidential, Solutii Arhiva ofera serviciul de distrugere securizata a documentelor nefolositoare, astfel incat compania sa nu fie expusa niciunui risc din acest punct de vedere. In procesul de distrugere, sunt folosite echipamente performante care fragmenteaza si toaca documentele, ca mai apoi sa fie trimise catre un colector autorizat si reciclate corespunzator.

Legare unitati arhivistice

Procesul de legare a unitatilor arhivistice implica in principal coaserea foilor si a copertilor documentelor in conformitate cu normele legale aflate in vigoare. Acestea sunt legate cu sfoara de canepa, intre coperti de carton, cu o grosime a cotorului de cel mult 2,5 cm. In acest fel, expertii Solutii Arhiva se asigura ca actele din dosar nu sunt afectate, iar continutul din interior este usor de citit.

Asadar, diferentierea dintre Solutii Arhiva si alte firme este vizibila tocmai prin calitatea serviciilor pe care le presteaza, prin profesionalismul de care da dovada, dar si prin rapiditatea cu care lucreaza. Astfel, clientii scapa de stresul arhivarii documentelor, avand totul la un click distanta daca aleg arhivarea electronica. Firma Solutii Arhiva este pregatita in orice moment sa ofere servicii de arhivare companiilor care isi doresc sa scuteasca timp si bani si sa investeasca mai mult in activitati care genereaza profit si, implicit, succes.