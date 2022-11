SHOW LA TALENT SHOW! Au început înscrierile

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

O mare parte din talent este pierdută din cauza absenței curajului. Din fericire, de mai bine de 13 ani, noi, Interact Râmnicu Vâlcea, am pornit în misiunea de a găsi și promova micile talente din întreaga țară, anul acesta fiind fără excepție. Timp de 12 ediții am ales să promovăm creativitatea, originalitatea, curajul și, bineînțeles, să „facem Show la Talent Show” și plănuim să continuăm acest obicei. Dacă îți dorești să demonstrezi că dansul, cântatul, teatrul sau orice altă înclinație artistică reprezintă mai mult decât o simplă pasiune pentru tine, atunci te așteptăm la preselecții, pe data de 20 noiembrie, pentru a impresiona atât publicul, cât și juriul. Nu mai sta pe gânduri și pornește în cursa pentru etapa națională! Înscrieri: Maria Avram: 0770.539.384 Ruxandra Petrescu: 0744.424.398 Daria Amza: 0759.015.350

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.