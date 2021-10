Sediul Serviciului Permise și Înmatriculare a Vehiculelor A FOST MODERNIZAT. Cum arată interiorul?

Email the Author

Lucrările au constat în amenajări interioare, cum ar fi: reparaţii la instalaţia electrică, montare de sisteme de avertizare incendiu, de supraveghere video şi de climatizare, instalaţii de control al accesului, de voce, date şi tv, montare de instalaţii sanitare şi termice, recompartimentarea spaţiilor interioare, montare de pardoseli din gresie şi parchet, de uşi şi ferestre şi zugrăveli. De asemenea, a fost vorba și despre amenajări exterioare, din care amintim: reparaţii la faţada clădirii, pereţi şi învelitoare, dar şi la spaţiul aferent prin aşternere de straturi de balast, montare pavele şi borduri din beton, montare de bănci etc. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

Aceasta este o nouă investiție finalizată de Primăria Râmnicului, în care cetățenii vor fi primiți în spații moderne, elegante și dotate la standardele anului 2021 Luni, 4 octombrie 2021, conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea a inaugurat noile spaţii de la Stadionul Municipal în care urmează să-şi desfăşoare activitatea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea. La eveniment au luat parte prefectul Sebastian Fârtat – în a cărui coordonare funcţionează SPCRPCÎV, Constantin Rădulescu – preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Mircia Gutău – primarul Râmnicului, precum, comisar-şef Florin Cătană – directorul Direcţiei Naţionale Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi comisar-şef Ion Ridiche – şeful structurii locale. Cu această ocazie, primarul Mircia Gutău a declarat că investiţia este un semn al respectului pe care administraţia municipală îl are pentru cetăţenii Râmnicului şi ai Vâlcii care, începând din săptămâna ce urmează, vor avea la dispoziţie spaţii elegante, moderne, cu dotări dintre cele mai actuale şi, în contextul pandemic actual, în care se vor putea asigura măsurile necesare protecţiei individuale. Mai mult decât atât, în perioada viitoare, structura de ştanţare a numerelor de înmatriculare va fi relocată în birourile rămase libere după mutarea în „casă nouă” a SPCRPCÎV. Astfel, aceasta se va afla în aceeaşi locaţie cu cea a biroului de încasare din cadrul Direcţiei Economico-Financiare a Primăriei municipiului, situație care va face ca persoanele ce doresc să-şi înmatriculeze autovehiculele să poată face operaţiunea într-un singur loc, fără a fi nevoite să se deplaseze în alte locuri din oraş. Investiţia a fost apreciată de toţi oficialii prezenţi, aceştia adăugând că, prin prisma ei, Râmnicu Vâlcea se poate mândri cu cea mai modernă structură din ţară de eliberare permise de conducere şi înmatriculări auto din întreaga țară.

