Nicolae Voicescu, primar Fârtățești: „Se vor prelungi cu un an mandatele primarilor, iar alegerile se vor ține în 2021!”

Liberalul din fruntea celei mai mari așezări rurale vâlcene spune că starea de urgență se va prelungi, iar primarii vor primi o prelungire de un an de zile în fruntea comunităților

Nu mai puțin de 57 de localnici din Fârtățești s-au întors din străinătate și au intrat direct în izolare de la declanșarea pandemiei. Zece dintre aceștia au ieșit cu bine înapoi în societate, iar următorii sunt așteptați să iasă chiar de săptămâna viitoare: „Ultimii veniți au fost în data de 23 martie. Au intrat imediat în izolare. Pe raza localității noastre, sunt 925 de persoane de peste 65 de ani. Suntem cu ochii pe ei și în contact permanent. Ducem pâine și medicamente la 22 de cazuri speciale, dar numărul acestora va crește”, dezvăluie Nicolae Voicescu (foto, în centrul imaginii), primarul din Fârtățești.

Șeful administrației locale din Fârtățești crede că problemele adevărate nici n-au început să apară: „Eu cred că nici de alegeri locale, nici de alegeri parlamentare nu poate fi vorba în acest an. Cel puțin, la primari, cred că va fi nevoie de o dispensă, de o prelungire cu un an pentru că situația va fi extremă! Noi am încercat să luăm în serios din start situația…”.