Școlile din Băile Olănești și-au deschis porțile

La început de an școlar, unitățile de învățământ din Băile Olănești și-au deschis porțile în bune condiții. Primarul orașului, Sorin Vasilache, s-a aflat în mijlocul elevilor pentru a le ura bun venit și succes în noul an școlar. Redăm mai jos și mesajul primarului Vasilache: „Începutul anului școlar 2019 – 2020 ne oferă prilejul de a adresa urări de bine, sănătate și putere de muncă tuturor celor care astăzi (n.r. luni, 9 septembrie) vor trece pragul școlii, cu bucurie, speranța și emoție, în special celor mici, la început de drum, care vor descoperi alături de cadrele didactice tainele cărților și ale învățăturii. Tuturor elevilor le dorim un an școlar bun, cu multă poftă de învățătură și multe note de 10, părinților multă răbdare, iar profesorilor înțelegere și toleranță.”

Și noua grădiniță cu program prelungit de la intrarea în Băile Olănești și-a deschis porțile. În cadrul Grădiniței cu Program Prelungit vor activa două grupe de preșcolari, autoritățile publice locale punând bazele acestei unități preșcolare la cererea mai multor părinți care nu aveau cu cine să-și lase copiii, cât timp erau la serviciu. Astfel, unitatea preșcolară este binevenită, oferind copiilor și cadrelor didactice condiții optime pentru studiu și desfășurarea activităților.