Școli și grădinițe din Râmnic, în proces de modernizare

În prezent, în Râmnicu Vâlcea, sunt patru investiții derulate in școli: una la Școala și Grădinița Waldorf, unde se construiește un corp nou, pentru desfășurarea activi­tăților culturale, educative, cu sală de festivități, realizată prin PNDL, alta la Grădinița nr.16 din cartierul Nord – o locație cu parter și etaj mansardat, cu curte și loc de joacă, cea de-a treia la GPP și creșă Ostroveni, lângă locuințele sociale și ultima la Sala de sport a Liceului Sanitar Antim Ivireanu – clădire cu etaj și cu 102 locuri in tribune, realizată prin CNI. În ceea ce privește investiția de la Waldorf, lucrările au demarat pe 2 decembrie 2019 și au termen de realizare 12 luni. Lucrările de la Grădinița nr.16 din cartierul Nord vor fi gata la mijlocul acestui an, iar cele de la Grădinița cu Program Prelungit și creșă Ostroveni, in aprilie a.c. Cât despre sala de sport de la Liceul Sanitar, termenul inaintat de CNI este martie a.c.