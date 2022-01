„Școala de sâmbătă”, un nou proiect al echipei de robotică BroBots a Colegiului Național „Alexandru Lahovari”

Acest proiect are ca obiectiv acordarea de sprijin pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de evaluare națională pentru elevi din medii defavorizate

BroBots – echipa de robotică a Colegiul Național „Alexandru Lahovari” participă pentru al patrulea an în competiția internațională First Tech Challenge, competiție organizată în România de Asociația Nație Prin Educație. Echipa vâlceană a fost recompensată în fiecare an cu premii importante la etapa regională (obținând și calificarea la etapa națională). Echipa este implicată activ și în viața comunitătii locale.

După proiectul „BroBots Team – educație STEM și robotică”, lansat în anul școlar trecut și susținut de Fundația Comunitară Vâlcea în cadrul evenimentului Vâlcea Forest Run 2020, proiect care și-a propus să aducă mai aproape de elevii școlilor gimnaziale și ai liceelor din municipiu și județ conceptul de educație STEM, concursul First Tech Challenge, noțiunile de bază privind proiectarea și printarea 3D prin ateliere susținute în școli de către elevii echipei de robotică (fizic sau online), un nou proiect a fost lansat anul acesta.

Ce își propune „Școala de sâmbătă”?

Proiectul „Școala de sâmbătă” are ca obiectiv acordarea de sprijin pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de evaluare națională pentru elevi din medii defavorizate. Și pentru că își doresc ca și copiii din mediul rural să aibă acces la educație ca și cei din mediul urban, membrii echipei organizează în zilele de sâmbătă sesiuni de pregătire la matematică și limba română cu elevi ai Școlii Gimnaziale Sălătrucel și ai Școlii Gimnaziale „Grigore Mihăescu” din Vlădești. Lor li s-au alăturat și alți elevi voluntari (din clasa a XI-a A).

Și proiectul „BroBots Team – educație STEM și robotică” a continuat cu ateliere organizate cu elevi ai claselor de gimnaziu de la Școala Gimnazială „Take Ionescu”, de la Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, de la Școala Gimnazială Pietrari și de la Școala Gimnazială Sălătrucel.

• BroBots Team, departamentul de marketing și comunicare