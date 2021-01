SCM începe anul cu adversari redutabili în Liga Campionilor și Liga Florilor

Anul 2021 începe cu meciuri extraordinar de importante, dar și de dificile pentru SCM Râmnicu Vâlcea! Nu exagerăm dacă spunem că, într-o măsură semnificativă, întreg anul 2021 depinde de rezultatele pe care echipa noastră le va înregistra atât în Liga Campionilor, dar, mai ales, în Liga Florilor, în meciurile programate pe parcursul lunilor ianuarie și februarie.

Chiar dacă este evident că pandemia de Coronavirus încă mai are potențialul de a da peste cap multe planuri din orice sferă de activitate (că doar știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020!), SCM Râmnicu Vâlcea ar trebui să dispute minim șapte meciuri în luna ianuarie și minim trei în luna februarie. La acestea se vor mai adăuga cele câteva restanțe pe care SCM le are de disputat în Grupa B din Liga Campionilor și, în mod cert, câteva partide în Liga Florilor, în funcție de programul pe care îl va stabili Federația de Handbal pentru jumătatea a doua a lunii februarie.

În luna ianuarie, echipa noastră va avea de înfruntat, în Liga Campionilor, următoarele formații: ETO Gyor (10 ianuarie, pe teren propriu), Podravka Vegeta (16 ianuarie, în deplasare), Buducnost Podgorica (20 ianuarie, pe teren propriu) și CSKA Moscova (24 ianuarie, tot pe teren propriu). În ianuarie, SCM va susține și trei meciuri în Liga Florilor: cu Gloria Buzău (13 ianuarie), Dunărea Brăila (29 ianuarie) și Activ Ploiești (31 ianuarie).

În luna februarie, sunt stabilite datele pentru trei dintre jocurile pe care SCM le mai are de disputat în Grupa B din Liga Campionilor. Astfel, echipa noastră se va duela cu formațiile: Odense Handbold (7 februarie, în deplasare), Borussia Dortmund (9 februarie, pe teren propriu) și Brest Bretagne Handball (14 februarie, pe teren propriu).

Astfel, la acest moment, toate gândurile oficialilor și ale jucătoarelor de la SCM se îndreptă spre jocurile cu ETO Gyor din 10 ianuarie și cu Gloria Buzău, programat la Brașov, pe 13 ianuarie. În primul meci, echipa noastră pornește cu șansa a doua la victorie în fața redutabilei campioane a Ungariei; însă, cine știe… mingea este rotundă! Partida contra Buzăului o găsește pe Vâlcea cu prima șansă la obținerea victoriei, dar jocul se anunță unul foarte încrâncenat, Gloria fiind implicată (ca și echipa noastră) în lupta pentru ocuparea unui loc pe podiumul clasamentului final al Ligii Florilor!