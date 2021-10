SC ALIN TRANS SRL – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC ALIN TRANS SRL cu sediul in judetul Valcea, com. Sutesti, sat Sutesti, str. Tudor Vladimirescu, nr.12A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Decolmatare raul Olt – AC STREJESTI PRIN EXTRAGERE DE AGREGATE MINERALE, MUNICIPIUL DRAGASANI, EXTRAVILAN, JUDETUL VALCEA’’, propus a fi amplasat in judetul Valcea, mun.Dragasani. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6 si la sediul SC ALIN TRANS SRL , în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr.6.