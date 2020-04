Sărbători de Paşti luminate şi pline de speranţă!

Dragi râmniceni,

Se spune că nu preţuieşti cu adevărat ceva decât atunci când eşti în pericol să-l pierzi. Această pandemie, această încercare cruntă pentru toată planeta şi pentru fiecare dintre noi ne-a arătat cât de multe aveam înainte şi cât de mare poate să ne fie pierderea. Să fie acesta un semn, pentru când vitregia se va fi dus, că trebuie să ne bucurăm cum se cuvine de lucrurile simple, frumoase şi adevărate, care ne fac bine ca oameni sau comunităţi?

Traversăm acum o perioadă de adânc întuneric. Dar niciodată nu am aşteptat cu mai mare nerăbdare un Paşte atât de luminos! Suntem obligaţi să stăm departe de Biserică (dar credinţa nu a fost vreodată mai aproape de noi)! Stăm la distanţă de rude şi de cei dragi, dar ei nu au plecat nicicând din inimile noastre! Ne aflăm în pragul deznădejdii, dar nu am fost niciodată mai plini de speranţă! Credeam că suntem slabi, dar ne dovedim a fi mai puternici ca oricând!

Şi vom avem nevoie de toată puterea pentru a răzbi dincolo de aceste patimi şi pentru a face ca vremurile bune de altădată să se reîntoarcă. Uniţi, cu credinţă, cu speranţă şi cu gânduri bune, cu muncă susţinută oriunde ne-am afla, putem reuşi!

Învierea Domnului este, într-un astfel de moment, precum un far care se aprinde în negura furtunii pentru ca nava pe care suntem să îşi afle calea către ţărm. Să îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această călăuzire în vremuri de restrişte, să ne încredem în puterea Lui de a ne scoate la liman şi, cu toţii împreună, să facem tot ce ne stă în puteri pentru a merge mai departe.

Să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste tot ce este rău!

Vă doresc sărbători de Paşti luminate şi pline de speranţă!

Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului