Șapte sportivi de la CSȘ Municipiul Râmnicu Vâlcea vor participa la finala Campionatului Național Școlar de lupte greco-romane

În zilele de 19, 20 și 21 aprilie, în municipiul Lugoj din județul Timiș se va desfășura turneul final al Campionatului Național de lupte greco-romane pentru categoria de vârstă juniori II. Clubul Sportiv Școlar Municipiul Râmnicu Vâlcea va fi reprezentat de șapte sportivi, pregătiți de profesorii Ilie și Cornel Lupu. În funcție de categoriile la care vor concura, cei șapte sportivi sunt: Ștefan Preda (50 kg), Cosmin Iova (60 kg), Ștefan Croitoru și Ciprian Vlădescu (80 kg), Cristian Lițoiu și Octavian Popa (92 kg), Toni Ilinescu (110 kg).

Speranțe pentru două-trei medalii

Referitor la această participare, profesorul Cornel Lupu ne-a oferit următoarea declarație: „Sperăm să facem jocuri bune și să avem o competiție reușită. Am așteptări de la băieți pentru rezultate bune. Obiectivul ar fi reprezentat de cucerirea a două-trei medalii. Am avut și anul trecut rezultate bune la această competiție, când am câștigat două medalii de argint și un loc cinci. Dar, de data aceasta, cred că vom putea să ne depășim rezultatul din 2018”.