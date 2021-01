RoȘtire

Am încheiat un an care ne-a pus serios la încercare, care ne-a adus multe drame, necazuri, dar care ne-a şi provocat să luăm cele mai bune decizii pentru a putea merge mai departe, pentru a ne continua existenţa cât mai aproape de normal. A fost un an cu multe restricţii, dar a fost şi un an plin de speranţă. Iar în ceea ce priveşte activitatea Primăriei Râmnicului, am considerat că terapia cea mai bună pentru a ieşi din criză este munca. Drept pentru care anul 2020 a fost marcat de evenimente importante, de finalizarea unor investiţii de anvergură sau de startul unor proiecte importante pentru oraş şi pentru locuitorii săi.

• Mircia Gutău, primar Râmnicu Vâlcea