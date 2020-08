RoȘtire

Vina este în totalitate doar a mea, fiind în criză de timp, am interpretat greşit regulamentul şi am înţeles că este valabilă si testarea serologică. Vineri seara, când a venit răspunsul FRF că nu este valabilă testarea serologică, am plâns ore întregi alături de antrenorul Marius Vlădoi. Îmi cer scuze întregii echipe, care a muncit enorm în ultimii doi ani şi merita să aibă şansa să joace promovarea pe teren, la Bascov. Ne cerem scuze pentru declaraţiile date la cald de primarul nostru în privinţa FRF, nu îşi aveau rostul! Este doar vina noastră şi eu mi-o asum în totalitate.

Sergiu Holtei, președinte AS Minerul Costești