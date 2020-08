RoȘtire

Munca la Prefectură a fost o experienţă unică, o provocare în care am pus interesele cetăţeanului şi ale instituţiei pe primul loc. Aici am găsit oameni minunaţi, cu dăruire pentru activitatea pe care o fac. Le mulțumesc cetăţenilor şi tuturor colegilor din Instituția Prefectului, dar și angajaților din sistemul sanitar pentru efortul depus în această perioadă. Realizările pe care le pot trece în cont în această perioadă nu ar fi fost posibile fără munca în echipă a membrilor cancelariei prefectului şi a tuturor angajaţilor Prefecturii. Cetăţenii şi angajaţii Prefecturii vor fi cei care vor spune mai târziu ce am putut să fac, fiindcă sunt lucruri cu care mă mândresc. Nu le-am pus în evidenţă deoarece nu sunt genul de om şi nici nu am avut timp, fiindcă a trebuit să ne luptăm cu mai mulţi duşmani: pesta porcină, inundaţiile şi pandemia. În continuare, doresc să reprezint interesele cetăţenilor, ale oamenilor din Lungeşti.

Tiberiu COSTEA, ex-prefect de Vâlcea