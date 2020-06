RoȘtire

Față de situația existentă până în momentul de față, am luat decizia de a face un nou pas în relaxare, în conformitate cu decizia pe care am adoptat-o vineri, în ședința de guvern. Se știe că se va permite desfășurarea activităților în centrele comerciale de tip mall, sigur, cu excepția cinematografelor, restaurantelor, sălilor de jocuri. Se va relua activitatea pentru sălile de fitness și de aerobic, în condițiile stricte care sunt reglementate prin ordin comun de către Ministerul Sănătății. De asemenea, se reia activitatea în afterschool-uri, grădinițe pe perioada verii, tot în condițiile reglementate prin ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației și ministrului muncii. În plus faţă de decizia de vineri, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe şi în interiorul bisericilor.

Ludovic ORBAN, premierul României