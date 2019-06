Românii au avut fan zone în Cetatea San Marino!

Cele patru echipe care se luptă pentru supremație în Grupa C a CE Under 21 din Italia și San Marino se bucură de susținerea unui public foarte numeros, cifrele fiind asemănătoare meciurilor de la turneele finale ale campionatelor de seniori. Mii de români, francezi, croați și englezi se află, zilele acestea, în zona orașelor San Marino și Cesena, acolo unde se dispută partidele din cadrul Grupei C. Fără a ne umfla prea mult cu aerul patriotismului, din informațiile venite de la fața locului și din ceea ce posturile naționale de televiziune transmit, apreciem că tricolorii au cel mai numeros public dintre cele patru echipe ale Grupei C. Ar fi vorba de cel puțin câteva mii de suporteri români, estimările ajungând chiar până la șapte-opt mii (aici fiind luați în calcul și românii care lucrează în acele zone din Italia și San Marino).

La meciul de marți cu Croația (câștigat cu 2-1 de România), suporterii români au avut ca fan zone un loc cu totul deosebit: Cetatea San Marino! Aici s-au întâlnit înainte de meci și au pregătit coregrafia inedită pe care au prezentat-o în timpul partidei.

