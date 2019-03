RMN-ul a ajuns la Spitalul Județean

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea dispune, de astăzi, de un aparat de investigații imagistice – RMN – performant. RMN-ul a fost amplasat in spațiul special creat, in interiorul unității medicale, cu ajutorul unei macarale de mare tonaj. Aparatura are peste 6 tone greutate. Va fi pusă in funcțiune in maxim o lună de zile, beneficiind de investigații, in primul rând, pacienții Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, apoi vâlcenii care se vor prezenta cu bilet de trimitere din partea medicului de familie. Toate investigațiile vor fi gratuite, in baza contractului cu CAS Vâlcea.

RMN-ul este performant, fără radiații, fiind achiziționat cu fonduri de la Banca Mondială, in urma licitației de anul trecut, a Ministerului Sănătății. A costat peste 1 milion de euro. La sosirea aparaturii, astăzi, a fost prezent și președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, alături de directorul medical, dr. Radu Bododea.