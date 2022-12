„REVELION 2023” ORGANIZAT ÎN CENTRUL RÂMNICULUI – cea mai distractivă modalitate de a intra în noul an!

În ultima zi a acestui an se va pune punct final la manifestările ce au animat Târgul „Decembrie Magic” din centrul Râmnicului cu spectacolul „Revelion 2023”. Pe 31 decembrie, de la ora 22.00, pe scena din Scuarul Mircea cel Bătrân va urca ansamblul „Ale & Friends” coordonat de prof. Camelia Clavac. Acesta va fi urmat, la ora 22.15, de show-ul susținut de Claudia Pătrășcanu & Band.

La ora 23.05, râmnicenii ce vor alege să treacă în noul an în centrul orașului se vor încălzi pe ritmurile dance ale solistei Holy Molly – o prezență familiară a topurilor românești, dar și internaționale cu melodii precum „Plouă” (colaborare cu Tata Vlad), „Ménage À Trois” (cu proiectul muzical german Lizot) sau mai recentul „C’est la vie” (cu duo-ul franco-italian Shanguy).

Anul 2023 va ajunge în Râmnic luminat feeric de un foc de artificii timp de 10 minute, lansat din zona central. Prima oră a primei zile a noului an va fi animată de mix-ul „Night Fever” cu DJ Tomitză.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea