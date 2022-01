Reguli in purtarea ceasului si asortarea acestuia pentru a evita gafele

Atat femeile, cat si barbatii, au la dispozitie o gama extrem de variata de accesorii pe care sa le poarte in functie de evenimentele la care participa sau chiar in viata de zi cu zi pentru a-si pune tinutele in evidenta.

Purtarea ceasului potrivit pentru ocazia potrivita iti poate completa look-ul, oferindu-ti o nota sofisticata si eleganta. Fie ca este vorba despre un eveniment formal, casual sau elegant, exista un ceas dama sau ceas barbati pentru fiecare ocazie. Dar, desi poate parea simplu, multor oameni le este greu sa poarte un ceas in mod corespunzator.

In articolul de azi vorbim despre reguli de purtare pentru ceasuri, dar si cum le asortam si in ce momente trebuie sa le purtam. Trebuie sa stabilim ca ceasul poate fi purtat atat ca accesoriu, cat si ca bijuterie. In functie de scopul pentru care il porti, trebuie sa respecti cateva reguli.

Poarta ceasul pe mana potrivita

Chiar daca aici nu exista o regula foarte bine definita, exista totusi cateva “reguli din batrani” care spun ca ceasul se poarta pe mana care nu este dominanta, asta inseamna ca daca mana ta dominanta este dreapta, vei purta ceasul pe mana stanga. Exista si aici posibilitatea sa nu respectam acest lucru si sa purtam ceasul pe mana dominanta, insa in acest caz trebuie sa fim atenti la modul de purtare si mai ales, la modelul pe care il alegem.

Daca ceasul tau are rol de accesoriu si il porti pentru ca te ajuta, cu siguranta nu vrei sa iasa foarte mult in evidenta. Pe de alta parte, daca alegi ceasul ca fiind o bijuterie, in acest caz cu siguranta vrei sa fie observat si apreciat asa ca mana dominanta este alegerea ideala.

Regleaza-l corect pe incheietura

Principalul lucru al ceasurilor, indiferent de tipul de curea, este ca acestea trebuie sa se potriveasca corect in jurul incheieturii mainii, fara a fi prea stranse sau prea largi. Nu vrei sa-ti alunece de pe brat si nici sa-ti constranga fluxul de sange.

Fie ca alegi ceasuri dama sau ceasuri barbatesti, ai grija atunci cand alegi cureaua. Curelele din piele sunt in mod normal usor de reglat, in timp ce curelele tip bratara iti permit sa elimini sau sa adaugi legaturi pentru a regla lungimea acesteia. Punctul ideal pentru ceas este chiar sub osul incheieturii mainii. Aici arata cel mai bine, oferind un aspect elegant imaginii tale.

Alege ceasul in functie de tinuta

Daca te-ai indragostit de un anumit model de ceas, trebuie sa stii ca nu il poti purta oricand, oriunde. Asorteaza tipul de ceas activitatilor in care esti implicat zi de zi. In cazul in care nu esti sigur de activitatea pe care o vei desfasura, asorteaza-l cu ceea ce porti; ceasul sport cu tinutele atletice, ceasul elegant cu tinutele business, sau ceasul simplu cu tinutele casual.

Nu purta acelasi ceas in fiecare zi

Este o regula care poate prelungi durata ceasului. Incearca sa ai minim 3 ceasuri de purtat zi de zi. Ideal ar fi sa ai unul sport pe timpul zilei iar pentru seara, ar fi bine sa ai doua ceasuri, cu curea neagra si curea maronie.

Purtand ceasuri diferite, le vei prelungi viata. Ele nu se vor deteriora sau zgaria. In plus, nu vei avea timp sa te plictisesti. Vei avea senzatia ca porti mereu un ceas nou.

Cate bratari poti purta alaturi de ceas?

Atunci cand vine vorba de purtarea ceasului si a bratarilor in acelasi timp, multe persoane se intreaba cat de multe bratari pot purta in aceasta combinatie. Ei bine, totul depinde de stil si de preferinte si nu exista nu raspuns standard la aceasta intrebare. In timp ce exista persoane care reusesc sa asorteze si mai mult de trei bratari pe aceeasi incheietura cu ceasul, unele abia indraznesc sa poarte una singura.

Atunci cand vrei, insa, sa stabilesti numarul bratarilor pe care doresti sa le porti cu ceasul, trebuie sa tii cont de dimensiunile acestora. Daca alegi bratari mici si fine, este mai mult decat in regula sa le porti pe aceeasi mana, alaturi de ceas. Daca bratarile sunt late si voluminoase, ar fi bine sa te rezumi la purtarea unei singure bratari.

Daca nu ai inca un ceas, sau daca doresti sa mai adaugi unul in colectia ta de accesorii, comanda modelul preferat de pe VeeShop.ro!